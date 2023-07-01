«Шабаб Аль-Ахли» о Кокорине: «Нет никакого интереса к игроку с нашей стороны»

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы высшая лига ОАЭ Александр Кокорин Шабаб Аль-Ахли Футбол

В «Шабаб Аль-Ахли» опровергли, что интересуются Александром Кокориным.

Сообщалось, что «Шабаб Аль-Ахли», которым руководит экс-тренер «Локомотива» Марко Николич, готов купить Кокорина у «Фиорентины».

«Информация о возможном трансфере Кокорина в наш клуб абсолютно неверна. С нашей стороны нет никакого интереса к игроку», – сказал спортивный директор «Шабаб Аль-Ахли» Сабт Эсса

В прошлом сезоне Кокорин играл за кипрский «Арис» на правах аренды и был признан лучшим игроком чемпионата.

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2 комментария

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gukmamop
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