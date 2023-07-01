Кирьяков о гегемонии «Зенита»: «Бавария» доминирует в Германии в два раза дольше, но уровень чемпионата очень высокий. Это никак не влияет»

Теги Зенит Бавария премьер-лига Россия бундеслига Германия Сергей Кирьяков Ленинградец Футбол

Сергей Кирьяков не считает, что чемпионат России стагнирует из-за гегемонии «Зенита».

– Если в «Зените» останутся все бразильцы, никто не сможет бороться за чемпионство. На сегодняшний день «Зенит» – это лучший клуб России. Исходя из нынешней ситуации, грядущий сезон пройдет под диктовку петербуржцев.

– Есть мнение, что чемпионат России стагнирует из-за гегемонии «Зенита». Так ли это?

– Однозначно нет. Например, в Германии «Бавария» не пять лет доминирует в своем первенстве, а в два раза больше, но уровень чемпионата Германии очень высокий. Нужно рассуждать о каждой команде РПЛ отдельно.

Необходимо проанализировать, как работают клубы, какие задачи ставят, кем комплектуются команды. Гегемония «Зенита» никак не влияет на общий уровень РПЛ, – сказал бывший форвард сборной России и главный тренер «Ленинградца».

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
В основном народ раздражает не гегемония Зенита как таковая, а источники финансирования этой гегемонии, гос компания Газпром. Бавария все свои деньги заработала сама
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Куда он свалился? Бавария в эти последние 5 лет ЛЧ брала, Айнтрахт ЛЕ. И за последние 5 лет в четвертьфинале Еврокубка не было немецкой команды только раз, в ЛЕ года три назад. Игроков из лиги покупают по 100+ Как по мне уровень стабилен последние лет 10-12
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Бегагаев
что за фетиш на Баварию у зенитовцев?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ Сергей Сергеевич
Да вряд ли из-за этого. Скорее просто не любят тех, кто регулярно побеждает. Про Спартак теперь басни рассказывают, что всё было куплено. Про ЦСКА говорили, что Гинер всё купил, сейчас Газпром всё покупает. Обвинения одни и те же у трех разных команд.
Ни у Спартака ни у ЦСКА никогда не было прямой поддержки самой крупной компании страны, масштаб понимаете?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Минин
Ответ Михо
Ни у Спартака ни у ЦСКА никогда не было прямой поддержки самой крупной компании страны, масштаб понимаете?
Как же жаль эти команды, что их спонсируют местечковые Лукойл и ВЭБ. Компании, которые известны только в пригороде Сызрани.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
форест
Ответ Владислав Бегагаев
что за фетиш на Баварию у зенитовцев?
Кирьяков к Зениту какое отношение имеет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий