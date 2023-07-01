Кирьяков о гегемонии «Зенита»: «Бавария» доминирует в Германии в два раза дольше, но уровень чемпионата очень высокий. Это никак не влияет»

Сергей Кирьяков не считает, что чемпионат России стагнирует из-за гегемонии «Зенита».

– Если в «Зените» останутся все бразильцы, никто не сможет бороться за чемпионство. На сегодняшний день «Зенит» – это лучший клуб России. Исходя из нынешней ситуации, грядущий сезон пройдет под диктовку петербуржцев.

– Есть мнение, что чемпионат России стагнирует из-за гегемонии «Зенита». Так ли это?

– Однозначно нет. Например, в Германии «Бавария» не пять лет доминирует в своем первенстве, а в два раза больше, но уровень чемпионата Германии очень высокий. Нужно рассуждать о каждой команде РПЛ отдельно.

Необходимо проанализировать, как работают клубы, какие задачи ставят, кем комплектуются команды. Гегемония «Зенита» никак не влияет на общий уровень РПЛ, – сказал бывший форвард сборной России и главный тренер «Ленинградца».