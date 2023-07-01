Глава «Локо» о срыве трансфера Коваленко из-за звонка «Зенита»: «У нас везде ищутся теории заговора. Не имеем к этим домыслам никакого отношения»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Юрий Нагорных Спорт-Экспресс Сочи РЖД Александр Коваленко Футбол

В «Локомотиве» опровергли новость о вмешательстве «Зенита» в трансферный процесс.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что полузащитник Александр Коваленко был крайне близок к переходу в московский клуб, но в последний момент ситуацию изменили договоренности между «Зенитом» и «Сочи». Петербуржцы очень хотели не позволить «Локо» подписать Коваленко, и «один звонок в «РЖД» все решил». 

30 июня Коваленко перешел в «Зенит». 

– Была информация о том, что трансфер Коваленко в «Локомотив» якобы сорвался из-за звонка «Зенита»...

– Не имеем к этим домыслам никакого отношения. Мы хотели бы видеть в «Локомотиве» многих игроков, но живем в тех бюджетных реалиях, которые у нас есть. Пока мы не смогли этого сделать.

– Такого не могло быть?

– Нет. У нас везде ищутся теории заговора. Это точно не тот случай, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.

12 комментариев

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CoMoBo3
Видите, империя зла запугала даже председателя совета директоров Локомотива. А когда Локо подписывал Пиняева, у Миллера просто зарядка на айфоне кончилась 😎
+33
-6
+27
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FNT
Ждем новых мегаинсайдов от Карпова про звонки и угрозы председателю совета директоров Локомотива.
+19
-2
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Сергей Жарковский
Да неужели? Как это возможно, чтобы Зенит не был виноват?! Даже не верится!🤣
+15
-3
+12
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Deca
– Такого не могло быть?
- Нет конечно! У нас даже телефон выключен.
+6
-2
+4
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Андрей Баженов
Да, да мы верим всем уткам сви🐷 карпу!
+3
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Виктор
Ответ CoMoBo3
Видите, империя зла запугала даже председателя совета директоров Локомотива. А когда Локо подписывал Пиняева, у Миллера просто зарядка на айфоне кончилась 😎
У Миллера Nokia 3310.
+3
0
+3
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ApocalypsePlease
Иван Карпов не инсайдер, а обычный ########, простите за мой решëточный.
+2
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Spaten
Да они просто билеты просили забронировать на направление, пользующееся наибольшим спросом)
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Роман Олегов
Вы все врети!!! Заговор есть! А когда говорите, что его нет, это все потому что заговор, ясен пень!
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Роман Олегов
Ответ samarskij-kuzmich
Ну кто же ему позволит сказать правду? Пытается созранитьсвоё место и лицо одновременно))
А вообще, удобная у вас позиция. Зачем что-то доказывать, если все можно просто объяснять заговором. Только в один момент так и кукухой поехать можно..
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