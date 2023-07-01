Глава «Локо» о срыве трансфера Коваленко из-за звонка «Зенита»: «У нас везде ищутся теории заговора. Не имеем к этим домыслам никакого отношения»
В «Локомотиве» опровергли новость о вмешательстве «Зенита» в трансферный процесс.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что полузащитник Александр Коваленко был крайне близок к переходу в московский клуб, но в последний момент ситуацию изменили договоренности между «Зенитом» и «Сочи». Петербуржцы очень хотели не позволить «Локо» подписать Коваленко, и «один звонок в «РЖД» все решил».
30 июня Коваленко перешел в «Зенит».
– Была информация о том, что трансфер Коваленко в «Локомотив» якобы сорвался из-за звонка «Зенита»...
– Не имеем к этим домыслам никакого отношения. Мы хотели бы видеть в «Локомотиве» многих игроков, но живем в тех бюджетных реалиях, которые у нас есть. Пока мы не смогли этого сделать.
– Такого не могло быть?
– Нет. У нас везде ищутся теории заговора. Это точно не тот случай, – сказал председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных.
- Нет конечно! У нас даже телефон выключен.