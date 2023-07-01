Глава «Локо» о срыве трансфера Коваленко из-за звонка «Зенита»: «У нас везде ищутся теории заговора. Не имеем к этим домыслам никакого отношения»

В «Локомотиве» опровергли новость о вмешательстве «Зенита» в трансферный процесс.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что полузащитник был крайне близок к переходу в московский клуб, но в последний момент ситуацию изменили договоренности между « » и « ». Петербуржцы очень хотели не позволить «Локо» подписать Коваленко, и «один звонок в « » все решил».

30 июня Коваленко перешел в «Зенит».

– Была информация о том, что трансфер Коваленко в «Локомотив» якобы сорвался из-за звонка «Зенита»...

– Не имеем к этим домыслам никакого отношения. Мы хотели бы видеть в «Локомотиве» многих игроков, но живем в тех бюджетных реалиях, которые у нас есть. Пока мы не смогли этого сделать.

– Такого не могло быть?

– Нет. У нас везде ищутся теории заговора. Это точно не тот случай, – сказал председатель совета директоров « ива» Юрий Нагорных.