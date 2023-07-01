Победитель Кубка PARI Премьер получит 5 млн рублей: «Это достойная мотивация»

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче Црвена Звезда товарищеские матчи (клубы) Нефтчи Матч ТВ Кубок PARI Премьер деньги Футбол

Победитель международного турнира Кубок PARI Премьер получит 5 млн рублей.

Об этом сообщил первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков.

«Призовой фонд? Здесь нет секрета. Победитель получает пять миллионов рублей.

Считаю, что это достойная мотивация, помимо турнирных задач. Приятный бонус, чтобы уехать домой или оставить кубок дома в приятном настроении», – сказал Рыжков.

В этом году в турнире участвуют «Зенит», «Нефтчи» (Баку), «Црвена Звезда» (Белград) и «Фенербахче» (Стамбул). Матчи Кубка PARI Премьер пройдут на «Газпром Арене» и «Смене» в Санкт‑Петербурге с 1 по 15 июля.

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9 комментариев

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Роман Олегов
Здесь может быть ваша шутка про 100 Суторминых
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nobrainnopain
С такими призовыми пусть ЛЧ катится куда подальше
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Полиграфист
Призовой фонд - просто космос!
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СемёнСемёныч
Это каждому или весь шабаш?
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Полиграфист
Ответ Иван Турко
Кто знает,кроме Джеко другие Леги Фенера приедут?
тоже хотел спросить - иностранцы с основами будут?
0
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