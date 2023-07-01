Победитель Кубка PARI Премьер получит 5 млн рублей: «Это достойная мотивация»

Победитель международного турнира Кубок PARI Премьер получит 5 млн рублей.

Об этом сообщил первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков.

«Призовой фонд? Здесь нет секрета. Победитель получает пять миллионов рублей.

Считаю, что это достойная мотивация, помимо турнирных задач. Приятный бонус, чтобы уехать домой или оставить кубок дома в приятном настроении», – сказал Рыжков.

В этом году в турнире участвуют «Зенит», «Нефтчи» (Баку), «Црвена Звезда» (Белград) и «Фенербахче» (Стамбул). Матчи Кубка PARI Премьер пройдут на «Газпром Арене» и «Смене» в Санкт‑Петербурге с 1 по 15 июля.