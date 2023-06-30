Колосков о «Фенербахче», «Црвене Звезде» и «Нефтчи» в Кубке PARI Премьер: «За границей полно адекватных стран и клубов, которые не поддаются политическому давлению. Постепенно таких будет все больше»

Вячеслав Колосков отметил участие зарубежных клубов в Кубке PARI Премьер.

«Црвена Звезда», «Фенербахче» и «Нефтчи», а также « » сыграют в турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.

«Очевидно, что за границей полно адекватных стран и клубов, которые не поддаются политическому давлению. Думаю, постепенно таких будет все больше и больше. Понятно, что в Турции, Сербии и Азербайджане изначально нет резкого негатива к России, но верю, что в будущем и с другими наладится.

А пока « », « » и « » совершенно разумно пользуются возможностью хорошо подготовиться к сезону в своих чемпионатах и еврокубках, встретиться с серьезными соперниками, то есть друг с другом и с «Зенитом». Уверен, никто об этом не пожалеет.

Будут и качественные по меркам предсезонной подготовки матчи, и зрительский ажиотаж с хорошей организацией мероприятия», – сказал почетный президент РФС.