Колосков о «Фенербахче», «Црвене Звезде» и «Нефтчи» в Кубке PARI Премьер: «За границей полно адекватных стран и клубов, которые не поддаются политическому давлению. Постепенно таких будет все больше»

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция высшая лига Сербия Црвена Звезда Вячеслав Колосков Нефтчи Политика Кубок PARI Премьер Футбол

Вячеслав Колосков отметил участие зарубежных клубов в Кубке PARI Премьер.

«Црвена Звезда», «Фенербахче» и «Нефтчи», а также «Зенит» сыграют в турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.

«Очевидно, что за границей полно адекватных стран и клубов, которые не поддаются политическому давлению. Думаю, постепенно таких будет все больше и больше. Понятно, что в Турции, Сербии и Азербайджане изначально нет резкого негатива к России, но верю, что в будущем и с другими наладится.

А пока «Црвена Звезда», «Фенербахче» и «Нефтчи» совершенно разумно пользуются возможностью хорошо подготовиться к сезону в своих чемпионатах и еврокубках, встретиться с серьезными соперниками, то есть друг с другом и с «Зенитом». Уверен, никто об этом не пожалеет.

Будут и качественные по меркам предсезонной подготовки матчи, и зрительский ажиотаж с хорошей организацией мероприятия», – сказал почетный президент РФС.

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1 комментарий

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Mark Safa
Джеко : Хе-хе, это не про меня 🤭
+2
0
+2
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