«Спартак» улучшил предложение по Фернандесу. Теперь оно близко к требованиям «Волоса»

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«Спартак» продолжает переговоры о переходе хавбека «Волоса» Паоло Фернандеса.

Как сообщает Gazzetta.gr, московский клуб сделал улучшенное предложение по 24-летнему хавбеку. Теперь оно близко к той сумме, что требует за испанца «Волос».

Появлялась информация о том, что греческий клуб просит 1,5 млн евро за Фернандеса.

В этом сезоне атакующий полузащитник забил гол и отдал результативную передачу в трех матчах чемпионата Греции. Его полную статистику можно найти здесь.

«Спартак» зовет Фернандеса из греческого «Волоса». Год назад Абаскаль поднял этот клуб на первое место – а через 2,5 месяца был уволен

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