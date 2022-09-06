Агент Фернандеса: «Волос» не желает отдавать Паоло «Спартаку». Не знаю, что должно случиться, чтобы это произошло»

Агент Паоло Фернандеса заявил, что «Волос» не хочет отпускать игрока в «Спартак».

Ранее сообщалось, что московский клуб сделал улучшенное предложение о трансфере 24-летнего полузащитника. Также появилась информация, что трансфер может сорваться из-за высокой агентской комиссии.

«Новость о том, что переходу Фернандеса в мешает мой бонус при продаже – ложь. просто не желает отдавать игрока красно-белым.

Даже не знаю, что должно случиться, чтобы это произошло», – сказал Альберто Ботинес.