Агент Фернандеса: «Волос» не желает отдавать Паоло «Спартаку». Не знаю, что должно случиться, чтобы это произошло»

Агент Паоло Фернандеса заявил, что «Волос» не хочет отпускать игрока в «Спартак».
Ранее сообщалось, что московский клуб сделал улучшенное предложение о трансфере 24-летнего полузащитника. Также появилась информация, что трансфер может сорваться из-за высокой агентской комиссии.
«Новость о том, что переходу Фернандеса в «Спартак» мешает мой бонус при продаже – ложь. «Волос» просто не желает отдавать игрока красно-белым.
Даже не знаю, что должно случиться, чтобы это произошло», – сказал Альберто Ботинес.