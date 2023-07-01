Жиго о Зареме и «Спартаке»: «В команде особо не видели ее. Она больше в прессе появлялась»

Самюэль Жиго высказался о роли Заремы Салиховой в «Спартаке».

Супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна покинула совет директоров московского клуба в мае 2021 года.

— Я с ней пересекался, кажется, на моей последней игре за «Спартак». Тогда удалось поговорить. Она сказала: спасибо за все, что ты дал «Спартаку». Хороший был разговор. Я тоже пожелал ей всего лучшего.

— Она участвовала в жизни команды? Или вы ее много не видели?

— Нет, в команде особо не видели ее. Она больше в прессе появлялась. А я прессу особо не читаю, – сказал экс-защитник « », а ныне игрок «Марселя».