Жиго о Зареме и «Спартаке»: «В команде особо не видели ее. Она больше в прессе появлялась»

Теги Спартак премьер-лига Россия Самюэль Жиго Зарема Салихова Футбол

Самюэль Жиго высказался о роли Заремы Салиховой в «Спартаке».

Супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна покинула совет директоров московского клуба в мае 2021 года.

— Я с ней пересекался, кажется, на моей последней игре за «Спартак». Тогда удалось поговорить. Она сказала: спасибо за все, что ты дал «Спартаку». Хороший был разговор. Я тоже пожелал ей всего лучшего.

— Она участвовала в жизни команды? Или вы ее много не видели?

— Нет, в команде особо не видели ее. Она больше в прессе появлялась. А я прессу особо не читаю, – сказал экс-защитник «Спартака», а ныне игрок «Марселя».

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10 комментариев

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Faust Doc
Обидел главную хозяйку Спартака!
Гы гы гы
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Johny111
В основном пресса... А продавцы ЦУМа так вообще от нее устали наверное)
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