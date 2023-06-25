Зарема о ролике «Спартака»: «Браво! Образы яркие и узнаваемые. У меня дети тащатся от покемонов, им понравилось»

Зарема Салихова похвалила аниме-ролик «Спартака», посвященный календарю Мир РПЛ.

«Дети и подростки увлекаются японскими комиксами и мультфильмами. Я считаю, это отличная идея – через японскую культуру представлять «Спартак».

У меня дети тащатся от покемонов, им очень понравился ролик. Образы яркие и узнаваемые. Браво, «Спартак»!» – заявила супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.

Разбор всех отсылок из аниме «Спартака» про календарь. Это просто супер!