Зарема о ролике «Спартака»: «Браво! Образы яркие и узнаваемые. У меня дети тащатся от покемонов, им понравилось»
Зарема Салихова похвалила аниме-ролик «Спартака», посвященный календарю Мир РПЛ.
«Дети и подростки увлекаются японскими комиксами и мультфильмами. Я считаю, это отличная идея – через японскую культуру представлять «Спартак».
У меня дети тащатся от покемонов, им очень понравился ролик. Образы яркие и узнаваемые. Браво, «Спартак»!» – заявила супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна.
Разбор всех отсылок из аниме «Спартака» про календарь. Это просто супер!
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