Федотов – Зареме о «провокациях» Соболева в дерби: «Сказал Роше, что он красавец, но уже после игры. Установок провоцировать не даю, но если так говорят – значит, боятся»

Владимир Федотов ответил на обвинения Заремы Салиховой в провокации во время дерби.

В 28-м туре Мир РПЛ « » обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля форварда «Спартака» и защитника ЦСКА Виллиана Рошу после стычки, в ходе которой игроки показали друг другу неприличные жесты. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал Соболева на 3 игры и отменил красную карточку Роше.

– , которая вас явно не очень любит, сказала: « славится провокациями. Думаю, вывести Соболева из себя – его установка». Скажите честно, вы говорили Роше что-то подобное?

– Все, что я сказал Виллиану, произошло после игры, и суть в том, что он красавец. Зная себя как футболиста, понятия не имею, чем бы это закончилось, окажись я на его месте. Потому что со стороны я мог показаться спокойным, но по молодости чувство справедливости меня просто взрывало. После импульсивных поступков провокационного порядка со стороны соперника порой не мог сдержаться. На это Роша мне ответил, что два года назад, скорее всего, сделал бы то же самое. У меня никогда нет установок кого-то провоцировать. Но это хорошо – когда тебя без реальных оснований называют провокатором. Значит, боятся.

– Вы считаете это жесткой критикой в свой адрес или, наоборот, воспринимаете как комплимент?

– Конечно, как комплимент! Другое дело, что в стремлении к результату не должно быть подлости или унизительных действий. А на мелочах строится вся работа, вся подготовка. Думаю, любой хороший тренер должен использовать все детали ради победы.

– Вы сами поработали бы с таким форвардом, как Соболев, если бы теоретически была такая возможность? И как подняли бы его уровень самоконтроля?

– Не знаю Александра лично и не могу сказать, где корень его повышенной агрессивности. Но он же еще молодой футболист. Вспоминая себя, понимаю, как захлестывает желание победить. И Виллиан сказал, что вопрос закрыт и у него нет никаких претензий к Александру, – сказал главный тренер ЦСКА.

Зарема о жесте Соболева: «Предлагаю сделать мерч и показывать перед всеми дерби и матчами против «Зенита»