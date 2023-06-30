«МЮ» возобновит переговоры с Де Хеа о новом контракте после свадьбы вратаря
«Манчестер Юнайтед» возобновит переговоры с Де Хеа о новом контракте.
Случится это после свадьбы испанца, которая состоится в эти выходные.
Напомним, 1 июля Де Хеа станет свободным агентом.
Сообщалось, что Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне Давид Де Хеа не пропустил в 17 матчах АПЛ, став обладателем «Золотой перчатки» турнира.
Подробная статистика 32-летнего вратаря доступна здесь.
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