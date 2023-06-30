«МЮ» возобновит переговоры с Де Хеа о новом контракте после свадьбы вратаря

«Манчестер Юнайтед» возобновит переговоры с Де Хеа о новом контракте.

Случится это после свадьбы испанца, которая состоится в эти выходные.

Напомним, 1 июля Де Хеа станет свободным агентом.

Сообщалось, что Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне не пропустил в 17 матчах , став обладателем «Золотой перчатки» турнира.

Подробная статистика 32-летнего вратаря доступна здесь.