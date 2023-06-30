«МЮ» возобновит переговоры с Де Хеа о новом контракте после свадьбы вратаря

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

«Манчестер Юнайтед» возобновит переговоры с Де Хеа о новом контракте.

Случится это после свадьбы испанца, которая состоится в эти выходные.

Напомним, 1 июля Де Хеа станет свободным агентом.

Сообщалось, что Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Давид Де Хеа не пропустил в 17 матчах АПЛ, став обладателем «Золотой перчатки» турнира.

Подробная статистика 32-летнего вратаря доступна здесь.

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10 комментариев

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Михо
Опасаются что в запой уйдет или жена не разрешит играть в футбол?😃
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llolishe
Если не пропустит свадьбу
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Ночной кошмар Логинова
Пусть подумают о Магвайре, Антони, Вегорсте, Санчо лучше. Де Хеа не раз был лучшим игроком сезона и при должном подходе засверкает опять в отличие от вышеуказанных деревяшек
+1
0
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Best of the best
Этот цирк когда-нибудь закончится? Сколько можно быть посмешищем?
+2
-2
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QWertY
Даже если и подпишет контракт, то будет сидеть под Онаной. Маротта подтвердил, что ждет официального предложения от МЮ)
+1
-1
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ML26
А вы что думали? Что он уйдёт? У МЮ нет денег платить за вратаря 50-60 млн
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Supreme Allah
Да нахрен он им нужен
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Sardar Zhoroev
После свадьбы ловить уже нечего))
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Леван Мкртчян
Де Хеа не такой . До свадьбы ни-ни
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Ман Сити
Ответ llolishe
Если не пропустит свадьбу
Ахах Витя умеешь же, когда захочешь)
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