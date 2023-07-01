34-летний Смольников может завершить карьеру

Теги Локомотив премьер-лига Россия Игорь Смольников Футбол

Игорь Смольников может завершить карьеру.

По данным Metaratings.ru, 34-летний российский защитник после ухода из «Локомотива» задумывается об окончании игровой карьеры.

Если Смольникову не поступят новые предложения, то он может завершить карьеру.

Последним клубом Смольникова был «Локомотив», в который он перешел зимой 2023-го и который покинул 30 июня по истечении срока соглашения.

На счету защитника 26 матчей за «Локо» без результативных действий.

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8 комментариев

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Eugn_eugn
Ответ Антимосковский
в истории смольникова
Если брать все сезоны суммарно, то конечно Анюков интереснее, как и Жирков(но его больше к полузащитникам отношу) но конкретно в эти сезоны Смол был неудержим.
+4
-1
+3
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26
отличная карьера)
а как универсальный край времён "ХалковВитцелей" был незаурядным игроком)
+2
0
+2
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Антимосковский
Ответ Eugn_eugn
Смольников 14-16, лучший русский краёк в истории.
в истории смольникова
+3
-1
+2
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Teodrakis
Он должен был завершать её в Барселоне
+1
0
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marco -81
Он же вроде играл где-то?
0
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