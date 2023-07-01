34-летний Смольников может завершить карьеру

Игорь Смольников может завершить карьеру.

По данным Metaratings.ru, 34-летний российский защитник после ухода из « » задумывается об окончании игровой карьеры.

Если Смольникову не поступят новые предложения, то он может завершить карьеру.

Последним клубом Смольникова был «Локомотив», в который он перешел зимой 2023-го и который покинул 30 июня по истечении срока соглашения.

На счету защитника 26 матчей за «Локо» без результативных действий.