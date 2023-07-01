34-летний Смольников может завершить карьеру
Игорь Смольников может завершить карьеру.
По данным Metaratings.ru, 34-летний российский защитник после ухода из «Локомотива» задумывается об окончании игровой карьеры.
Если Смольникову не поступят новые предложения, то он может завершить карьеру.
Последним клубом Смольникова был «Локомотив», в который он перешел зимой 2023-го и который покинул 30 июня по истечении срока соглашения.
На счету защитника 26 матчей за «Локо» без результативных действий.
а как универсальный край времён "ХалковВитцелей" был незаурядным игроком)