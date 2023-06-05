Глава «Локо» о будущем Смольникова: «Сейчас не будем анонсировать. Его профессионализм и уникальные качества очень нам помогли»
Юрий Нагорных считает, что Игорь Смольников помог «Локомотиву» в прошедшем сезоне Мир РПЛ.
34-летний игрок провел за железнодорожников 9 матчей, его контракт рассчитан до 30 июня.
— Было принято какое-то решение по Смольникову?
— Сейчас мы не будем анонсировать. Игорю громадное спасибо. Он в сложной ситуации к нам присоединился.
Его профессионализм, уникальные качества игрока, большого профессионала очень нам помогли на этом важном отрезке в жизни клуба, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
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