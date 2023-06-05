Глава «Локо» о будущем Смольникова: «Сейчас не будем анонсировать. Его профессионализм и уникальные качества очень нам помогли»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Игорь Смольников Юрий Нагорных Футбол

Юрий Нагорных считает, что Игорь Смольников помог «Локомотиву» в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

34-летний игрок провел за железнодорожников 9 матчей, его контракт рассчитан до 30 июня.

— Было принято какое-то решение по Смольникову?

— Сейчас мы не будем анонсировать. Игорю громадное спасибо. Он в сложной ситуации к нам присоединился.

Его профессионализм, уникальные качества игрока, большого профессионала очень нам помогли на этом важном отрезке в жизни клуба, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».

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3 комментария

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ПОШОЛ ПОШОЛ
Как можно из Торпедо в Локо и быть усилением 🤡
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alexsem69
Я вообще про него забыл😆
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T622222
А ха ха на зарплате тупо сидит
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