Два арбитра РПЛ провалили предсезонные тесты на физику, устроенные Мажичем

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия РФС судьи Милорад Мажич Анатолий Жабченко Футбол

Два арбитра Мир РПЛ провалили предсезонные тесты.

Новый глава департамента судейства РФС Милорад Мажич устроил предсезонные тесты на физические данные для арбитров Премьер-Лиги.

Два арбитра – Ян Бобровский и Анатолий Жабченко — провалили эти тесты, из-за чего пропустят первые туры нового сезона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против».

Ранее предсезонные тесты Мажича также не прошли три инспектора – они не сдали тест на знание правил футбола. Теперь у арбитров и инспекторов будет возможность пересдать тесты через месяц.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кuraakula belov
Бобровскому же всего 33 и футбольный бэкграунд🧐 последний судья, о котором бы подумал, что он не в форме
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Казанский парень
Ответ кuraakula belov
Бобровскому же всего 33 и футбольный бэкграунд🧐 последний судья, о котором бы подумал, что он не в форме
Во-во, странно как-то, Безбородов в 50 прошёл всё, а Бобровский в 33 не смог 🤔
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hilperico
Бобровский и Жабченко? Судя по фамилиям, им надо было проходить тесты под водой
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Судьи РПЛ ж первые таймы матчей отрезвляются бегая
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
да нафига нам эти правила, у нас кто сильнее, тот и победил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
и что я тоже провалился, потом норм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Хорошее начало. Судейки сейчас везде распустились, надо в чувство приводить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий