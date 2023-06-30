Два арбитра РПЛ провалили предсезонные тесты на физику, устроенные Мажичем

Два арбитра Мир РПЛ провалили предсезонные тесты.

Новый глава департамента судейства РФС Милорад Мажич устроил предсезонные тесты на физические данные для арбитров Премьер-Лиги.

Два арбитра – Ян Бобровский и Анатолий Жабченко — провалили эти тесты, из-за чего пропустят первые туры нового сезона, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Мутко против».

Ранее предсезонные тесты Мажича также не прошли три инспектора – они не сдали тест на знание правил футбола. Теперь у арбитров и инспекторов будет возможность пересдать тесты через месяц.