Гранат о Мажиче: «Пощечина российским специалистам. Если делать перемены, надо приглашать арбитра с большим именем»

Теги Владимир Гранат премьер-лига Россия судьи Милорад Мажич Чемпионат.com Футбол

Владимир Гранат считает назначение Милорада Мажича пощечиной российским специалистам.

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«Я впервые слышу такую фамилию. Наверное, у Мажича колоссальный опыт.

Надеюсь, что он поможет и будут какие-то перемены в лучшую сторону. Хотя назначение Мажича главой судейства РФС – какая-то пощечина российским специалистам.

Все-таки не такой знаменитый рефери становится главным в нашем судейском комитете.

Если делать какие-то перемены, то, наверное, надо приглашать какого-то арбитра с большим именем. Правда, не уверен, что кто-то сюда сейчас к нам поедет», – сказал бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат.

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19 комментариев

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Амин Чич
Так может пощечины и не хватало им, а то все маты да маты в их адрес
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Oleg Pepel
В еврокубках играть надо..Гранат, тогда бы знал
+9
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Беременный малыш
У нас они есть? "Специалисты" эти? Каждый тур, по 2-3-4 и более раз слышу одно и тоже🤦🏻
+8
-3
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Константин Михайлович
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
Коллина на украине работал
+3
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Вадим Крупенников
Человек судил финал ЛЧ-2018. Но Гранат не в курсе
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Atsuktuvas
А в странах БРИКС есть арбитры с большим именем?
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-1
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Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
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svft
главное, чтобы все арбитры продолжали свое дело - они задорные
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Павел павел
уже приглашали иностратранцев с миянем. что то поменялось??
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NIK7478
Проходили. Результат всегда был нулевой.РФС, вы это от бессилия делаете?!
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Faust Doc
Черданцев - это пощёчина всей школе российских судей! Безобразие!
Гы гы гы
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Виталий Ананьин
Некоторые из наших арбитров так судят, что чудо как они избегают настоящего рукоприкладства.
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Overkiller
Российские, не российские, иностранные.
Может, просто СПЕЦИАЛИСТОВ нужно выбирать вне зависимости от их национальности?
Совсем долбанулись уже со "скрепами" своими.
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Amalfitano
В минувшем сезоне наши судейки такое вытворяли, что именно это и является пощечиной. А назначение Мажича это хоть какая-то попытка привести наш судейский корпус в агрегатное состояние. Чтобы без масштабных репрессий и расстрелов.
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OldRedWhite
Ответ Беременный малыш
У нас они есть? "Специалисты" эти? Каждый тур, по 2-3-4 и более раз слышу одно и тоже🤦🏻
Кто бы мог поехать кроме серба ?
А если бы и поехал кто-то , то за какие деньги ?
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igor.igorev
Ответ Беременный малыш
У нас они есть? "Специалисты" эти? Каждый тур, по 2-3-4 и более раз слышу одно и тоже🤦🏻
В Европе всё тоже самое.
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Oleg Pepel
Ответ Не уверен!!
Он же не виноват, что Россию отстранили и теперь мы не смотрим еврокубках из-за отсутствия там наших клубов?))
Годный троллинг))
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