Гранат о Мажиче: «Пощечина российским специалистам. Если делать перемены, надо приглашать арбитра с большим именем»

Владимир Гранат считает назначение Милорада Мажича пощечиной российским специалистам.

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«Я впервые слышу такую фамилию. Наверное, у Мажича колоссальный опыт.

Надеюсь, что он поможет и будут какие-то перемены в лучшую сторону. Хотя назначение Мажича главой судейства РФС – какая-то пощечина российским специалистам.

Все-таки не такой знаменитый рефери становится главным в нашем судейском комитете.

Если делать какие-то перемены, то, наверное, надо приглашать какого-то арбитра с большим именем. Правда, не уверен, что кто-то сюда сейчас к нам поедет», – сказал бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат.