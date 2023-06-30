Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру в ближайшее время возглавит «Аль-Наср».

61-летний португалец подпишет с саудовским клубом контракт по схеме «2+1».

По данным ESPN, форвард «Аль-Насра» лично контактировал со своим соотечественником, чтобы убедить его возглавить клуб.

« » заплатит за Каштру отступные в размере 2,3 млн евро, поскольку его соглашение с « » рассчитано до марта 2024 года.

Сообщалось, что саудовцы готовы платить в 4 раза больше, чем клуб из Рио-де-Жанейро.

Прежний главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия был уволен в апреле. Позже он возглавил «Наполи».