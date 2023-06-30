«Аль-Наср» возглавит тренер «Ботафого» Каштру. Его убедил Роналду (ESPN)
Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру в ближайшее время возглавит «Аль-Наср».
61-летний португалец подпишет с саудовским клубом контракт по схеме «2+1».
По данным ESPN, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду лично контактировал со своим соотечественником, чтобы убедить его возглавить клуб.
«Аль-Наср» заплатит за Каштру отступные в размере 2,3 млн евро, поскольку его соглашение с «Ботафого» рассчитано до марта 2024 года.
Сообщалось, что саудовцы готовы платить Каштру в 4 раза больше, чем клуб из Рио-де-Жанейро.
Прежний главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия был уволен в апреле. Позже он возглавил «Наполи».
Ну или свой клуб сделать/купить.
Игрок как бы онтнетбыл легендарный не должен так опускаться и выбирать тренеров.