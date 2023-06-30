«Аль-Наср» возглавит тренер «Ботафого» Каштру. Его убедил Роналду (ESPN)

Теги Криштиану Роналду Ботафого высшая лига Бразилия отставки высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Футбол

Главный тренер «Ботафого» Луиш Каштру в ближайшее время возглавит «Аль-Наср».

61-летний португалец подпишет с саудовским клубом контракт по схеме «2+1».

По данным ESPN, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду лично контактировал со своим соотечественником, чтобы убедить его возглавить клуб.

«Аль-Наср» заплатит за Каштру отступные в размере 2,3 млн евро, поскольку его соглашение с «Ботафого» рассчитано до марта 2024 года.

Сообщалось, что саудовцы готовы платить Каштру в 4 раза больше, чем клуб из Рио-де-Жанейро.

Прежний главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия был уволен в апреле. Позже он возглавил «Наполи».

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11 комментариев

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amelkin335@gmail.com
Там команда творит сенсацию, на первом месте идет, Палмейрас на выезде обыграла, не думаю что у тренера вообще сейчас есть мысли о смене клуба.
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Мистер Уайт
Роналду нужен такой тренер, который бы терпел все его капризы, позволял Роналду бить все пенальти и штрафные, разрешал не отрабатывать в обороне и на пресс-конференциях отзывался об его игре исключительно восторженно. Пирс Морган или Катя Авейру идеально подходят, но уж никак не Каштру.
+6
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Партизанен
Роналду выбирает тренера и игроков ☝️
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Бухгалтер2021
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Топ тренера и топ игроки едут в Саудовскую Аравию
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z3yjyzh29x
FIFA MANAGER
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Евгений Спартак
Криштиану, может уже пора заканчивать играть и начать тренировать?
Ну или свой клуб сделать/купить.
Игрок как бы онтнетбыл легендарный не должен так опускаться и выбирать тренеров.
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