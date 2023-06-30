«Сельта» посвятила Карпину пост в честь столетия клуба: «Он забивал важные голы в исторических матчах. Живая легенда»

«Сельта» посвятила пост Валерию Карпину.

Галисийский клуб в соцсетях в преддверии своего столетия вспоминает важных игроков.

« » была основана 23 августа 1923 года. Карпин выступал за испанскую команду с 1997 по 2002 год, проведя более 160 матчей.

«Российский футболист занимает 32‑е место по числу матчей за «Сельту». В конце 90‑х годов он сформировал дуэт мечты с другим россиянином – .

Карпин был правым полузащитником с отличным ударом. Он также выделялся сильным и своеобразным характером, который не раз доставлял ему проблемы. Карпин наделил «Сельту» соревновательным геном, который вернул команду в еврокубки более чем через четверть века.

Он забивал важные голы в исторических матчах «Сельты». Выступая за сборную, Валерий сыграл на чемпионате мира 2002 года в Корее и Японии.

Живая легенда «Сельты» – Валерий Георгиевич Карпин», – написали в твиттере клуба.