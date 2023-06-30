«Сельта» посвятила Карпину пост в честь столетия клуба: «Он забивал важные голы в исторических матчах. Живая легенда»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сельта Ла Лига Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

«Сельта» посвятила пост Валерию Карпину.

Галисийский клуб в соцсетях в преддверии своего столетия вспоминает важных игроков. 

«Сельта» была основана 23 августа 1923 года. Карпин выступал за испанскую команду с 1997 по 2002 год, проведя более 160 матчей.

«Российский футболист Валерий Карпин занимает 32‑е место по числу матчей за «Сельту». В конце 90‑х годов он сформировал дуэт мечты с другим россиянином – Александром Мостовым.

Карпин был правым полузащитником с отличным ударом. Он также выделялся сильным и своеобразным характером, который не раз доставлял ему проблемы. Карпин наделил «Сельту» соревновательным геном, который вернул команду в еврокубки более чем через четверть века.

Он забивал важные голы в исторических матчах «Сельты». Выступая за сборную, Валерий сыграл на чемпионате мира 2002 года в Корее и Японии.

Живая легенда «Сельты» – Валерий Георгиевич Карпин», – написали в твиттере клуба. 

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Царь поперхнулся, а потом закусил стаканом
+62
-3
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Сельта красавцы, не забывают и не отменяют своих легенд.
+46
-4
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidane 21
у моста ща бомбанет нешуточно
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отец Абду
Щас маленькие мудрики потребуют удалить пост:)
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
А я то думаю куда летят столько карет скорой помощи.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Двестик Двестик
Ответ окечуква
Сельта красавцы, не забывают и не отменяют своих легенд.
Сплюнем -)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
3 коммента от Мостового до конца дня мы точно увидим
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Газонокосильщик Хави
Царь поперхнулся, а потом закусил стаканом
Мостовой не пьёт.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Царь прогневается — твит удалят.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Ответ ɔculpa
Не Селтика, а Бостон Селтикс.
Как часто видит он сон, тот удивительный сон
В котором Карпин нам танцует "вальс-бостон"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Ответ окечуква
Сельта красавцы, не забывают и не отменяют своих легенд.
Ну он с эстонским и испанским гражданством. Тут не прикопаться 😏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ Zidane 21
у моста ща бомбанет нешуточно
Моста тоже вспомнят. Там всех легенд вспоминают по очереди
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ludmila
Там в последнем твите от "Сельты" выложили подборку голов Валерия под "Катюшу" )) https://twitter.com/RCCelta100/status/1674797515676454913
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Theodor Herzl
Вот кто ковал историю Сельты в матчах пока Мостовой мяч чеканил на тренировках
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Св
Замечательный текст. Не для проформы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыло советов
Через сколько удалят?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beaver
Ответ Сергей Орлов
Мостовой не пьёт.
"Своей дури хватает" (с)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
surloff
Ответ Сергей Орлов
Мостовой не пьёт.
Андрей наверное и не пьет... но не Александр.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Сергей Жарковский
Комментарий удален пользователем
Не Селтика, а Бостон Селтикс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dan Kennedy
Ответ atomio
Ну он с эстонским и испанским гражданством. Тут не прикопаться 😏
Ну эстонцы прикопались к нему из-за того что он тренер Сборной России, считай почти госдолжность)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Амирджанян
Ответ окечуква
Сельта красавцы, не забывают и не отменяют своих легенд.
Не то что лондонский Арсенал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Ответ Антоша Спирин
Комментарий удален модератором
Щас пожалуется кто нибудь и удалят все посты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexus-1990
Ответ Сергей Орлов
Мостовой не пьёт.
складывается обратное впечатление
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Francev
Подайте ответ Мостового
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
вот это удар по Ляксандру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий