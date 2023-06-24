Валерий Карпин заявил, что сборы «Ростова» проходят в штатном режиме.

«Сборы « » проходят в штатном режиме, изменений нет.

Мы на базе клуба сейчас. Я не в курсе, что происходит в городе», – сказал тренер «Ростова».

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.