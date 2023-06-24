Карпин сказал, что сборы «Ростова» проходят в штатном режиме: «Не в курсе, что происходит в городе»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин заявил, что сборы «Ростова» проходят в штатном режиме.

«Сборы «Ростова» проходят в штатном режиме, изменений нет.

Мы на базе клуба сейчас. Я не в курсе, что происходит в городе», – сказал тренер «Ростова».

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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38 комментариев

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damondiamond
Валера, верим
+78
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+78
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Bartez1986
вся страна в курсе, а Валера не в курсе. Бред сумасшедшего (с)
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Михаил1970
Ответ trick00
А что случилось?)))
В Ростове горячую воду отключили.
+52
-1
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Уся Ваткин
После заявлений Пригожина в России начали демонтировать баннеры с рекламой концертов Валерии
+31
-3
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psycho
сказал Карпин, собирая чемодан
+28
-2
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Мукунку хороший
Ответ Михаил1970
В Ростове горячую воду отключили.
Нее..наоборот пошла..
+26
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Lionel Andres Messi 10
Всё идёт по плану, в строгом соответствии с графиком.
+25
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Рэд Уайт
Ответ Bartez1986
вся страна в курсе, а Валера не в курсе. Бред сумасшедшего (с)
ты не поверишь очент многие не в курсе? говоришь им ,а они : а что случилось?
да сами разберутся. да мы телеке не смотрим в инете не сидим,плевать че там
+23
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+22
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Redmurza
Валера просто пока не уверен, с кем в следующий раз придется говорить по поводу поста тренера в сборной)
+14
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Okaka
я не в куууурсеее, у меня эстонский паспорт
+8
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zzzeeerrrooo
Валера как обычно 🤮
+7
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+6
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trick00
А что случилось?)))
+14
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Beloded2007
Есть тема для программы "Есть тема"
+5
0
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Кенигсбергер
В стране куча спецслужб и силовиков, вертухаи на каждом углу, студентиков и бабушек за пустой листок бумаги скручивают в ун минут. А тут 25000 вооруженных уркаганов за полдня прошли от Ростова до Воронежа, и никто ничего не знает.
Люди думали, что при Путине платят свободой за безопасность, а оказалось, что платили за ничто.
+4
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Lordk
Ответ damondiamond
Валера, верим
АХАХ ))
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dimamak10
Ответ trick00
А что случилось?)))
Не надоело полтора года этот коммент писать ?
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vas1105
Сегодня в Ростове Вагнера дают
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Ответ Ktoto_V_Dome
Ну учитывая, что в ЧВК отбирают телефоны, есть у меня теория где они...
Ну Дед Щукарь говорил , что он из пограничных территории - Гуково , про остальных не знаю , но хотя бы вышли бы на связь )
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Иосиф Несталин
Ничего не происходит, просто Вагнер приехал, Валера
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Уся Ваткин
Ответ Lionel Andres Messi 10
Всё идёт по плану, в строгом соответствии с графиком.
а спонсор этого дня — план путина.

план путина — гонять лысого.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ заблокированному пользователю
Ну Дед Щукарь говорил , что он из пограничных территории - Гуково , про остальных не знаю , но хотя бы вышли бы на связь )
я ща в Таганроге. Дороги перекрыты. от Самбека до Таганрога знакомая проселками добиралась на работу. Стрёмно как-то. Но в Ростове жители не довольны конечно. Там всё вокруг Штаба ЮФО крутится. От Воронежа до Ростова пробка много километров. Хоть бы железную дорогу не перекрыли. в Таганроге люди волнуются. А Гуково совсем в др.стороне. На границе с ЛНР. А здесь ДНР.
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Barvex
Постановка в городе.
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ws357
Ответ vas1105
Сегодня в Ростове Вагнера дают
И в Воронеже
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Дед Щукарь порожняк не гонит
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Они в очереди в магазине пытаются определиться за кого они сейчас
Мы за порядок. Выходка Вагнера это отстой. Пусть в штабах разбираются. Нефиг военным делать в мирных городах. Майдан нам не нужен.
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Пользователь заблокирован
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
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