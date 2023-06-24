Карпин сказал, что сборы «Ростова» проходят в штатном режиме: «Не в курсе, что происходит в городе»
Валерий Карпин заявил, что сборы «Ростова» проходят в штатном режиме.
«Сборы «Ростова» проходят в штатном режиме, изменений нет.
Мы на базе клуба сейчас. Я не в курсе, что происходит в городе», – сказал тренер «Ростова».
24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
да сами разберутся. да мы телеке не смотрим в инете не сидим,плевать че там
Люди думали, что при Путине платят свободой за безопасность, а оказалось, что платили за ничто.
план путина — гонять лысого.