Алан Гатагов: «На тренеров РПЛ, ФНЛ больно смотреть. Они уставшие, скованные

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Первая лига Валерий Карпин Вторая лига Алан Гатагов Спорт-Экспресс Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Алан Гатагов сравнил тренерство в Winline Медиалиге и на профессиональном уровне.

– Заниматься тренерством на профессиональном уровне не хотите?

– Это сложно. Много ограничений. На сегодняшний день не задумывался над этим. Мне нравится в медиафутболе. Я здесь как рыба в воде.

– То есть пока не думали о получении профессиональной лицензии?

– На сегодняшний момент что это даст? У меня есть люди, с которыми я контактирую и общаюсь. У меня в штабе есть лицензированные специалисты, мы делимся опытом, впечатлениями, мнением.

У меня практики много, в Медиалиге много нестандартных ситуаций. Это колоссальный опыт, которого нет в профессиональном футболе. Не вижу себя в большом футболе.

Но я смотрю на своих коллег в большом футболе: они уставшие и скованные, у их много ограничений. Это везде: РПЛ, ФНЛ, молодежные лиги. Мне больно на них смотреть. Нет игры, в футболе нужно гореть желанием.

– Если смотреть на Карпина, Черчесова, у них поникший взгляд?

– У них искра! Они эмоциональные тренеры, – сказал экс-игрок «Локомотива», «Динамо» и «Анжи».

Сейчас 32-летний специалист возглавляет медийную команду FC Bus.

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6 комментариев

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Богдан Агафонов
Потому что уровень ответственности другой. Объём работы другой.
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damondiamond
это финтёр который?
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anton_gub
То ли дело ты, Алан. Раскованный и отдохнувший.
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Egobrain
Не вижу себя в большом футболе(с)
да ты и в бытнсть игроком в футболе себя не видел
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Владимир Пушкарев
Ответ damondiamond
это финтёр который?
Ага, который 10 лет назад последний раз играл в премьер лиге)
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Faust Doc
Психо-коученг завезли!
Гы гы гы
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