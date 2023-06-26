Алан Гатагов: «На тренеров РПЛ, ФНЛ больно смотреть. Они уставшие, скованные

Алан Гатагов сравнил тренерство в Winline Медиалиге и на профессиональном уровне.

– Заниматься тренерством на профессиональном уровне не хотите?

– Это сложно. Много ограничений. На сегодняшний день не задумывался над этим. Мне нравится в медиафутболе. Я здесь как рыба в воде.

– То есть пока не думали о получении профессиональной лицензии?

– На сегодняшний момент что это даст? У меня есть люди, с которыми я контактирую и общаюсь. У меня в штабе есть лицензированные специалисты, мы делимся опытом, впечатлениями, мнением.

У меня практики много, в много нестандартных ситуаций. Это колоссальный опыт, которого нет в профессиональном футболе. Не вижу себя в большом футболе.

Но я смотрю на своих коллег в большом футболе: они уставшие и скованные, у их много ограничений. Это везде: РПЛ, ФНЛ, молодежные лиги. Мне больно на них смотреть. Нет игры, в футболе нужно гореть желанием.

– Если смотреть на Карпина, Черчесова, у них поникший взгляд?

– У них искра! Они эмоциональные тренеры, – сказал экс-игрок «Локомотива», «Динамо» и «Анжи».

Сейчас 32-летний специалист возглавляет медийную команду FC Bus.