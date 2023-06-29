«Лантратов – словно лев в воротах. Может подвинуть Акинфеева с королевского трона». Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов о голкипере «Локомотива»

Сергей Чепчугов считает, что Игорь Лантратов может стать лучшим голкипером России.

«В « » пришел великолепный тренер , амбициозный и целеустремленный, в системе которого – ключевая фигура. Он демонстрирует игру высококлассного вратаря. Илья – словно лев в воротах. И цифровая аналитика тому подтверждение. У него есть все шансы стать лучшим в следующем сезоне.

Похоже, нашелся парень, который может подвинуть с королевского трона . Желаю удачи Лантратову. Надеюсь, что он сможет показать все свои способности в грядущем сезоне », – сказал экс-вратарь ЦСКА.