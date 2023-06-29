«Лантратов – словно лев в воротах. Может подвинуть Акинфеева с королевского трона». Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов о голкипере «Локомотива»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сергей Чепчугов Илья Лантратов Михаил Галактионов Футбол

Сергей Чепчугов считает, что Игорь Лантратов может стать лучшим голкипером России.

«В «Локомотив» пришел великолепный тренер Галактионов, амбициозный и целеустремленный, в системе которого Лантратов – ключевая фигура. Он демонстрирует игру высококлассного вратаря. Илья – словно лев в воротах. И цифровая аналитика тому подтверждение. У него есть все шансы стать лучшим в следующем сезоне.

Похоже, нашелся парень, который может подвинуть с королевского трона Игоря Акинфеева. Желаю удачи Лантратову. Надеюсь, что он сможет показать все свои способности в грядущем сезоне РПЛ», – сказал экс-вратарь ЦСКА.

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8 комментариев

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Барыга блинами
Кажется выздоравливает. Ни слова о божественном духе и полёте сквозь лучи доброты.
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Peter Parker
27 летний Лантратов, который впервые в карьере оказался первым номером в большом российском клубе, где его конкурент 19 летний пацан, спешит подвинуть 37 летнего Акинфеева.
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Артём Амирджанян
Так говорит как будто ему 17 лет, ну и врятле он выиграет что-то на европейском уровне, легендой сборной не станет, возраст такой не молодой, говорят для вратаря возраст от 30 и он уже расцветает, но Акинфеев это сделал до 30, при всём уважении к Лантратову
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Severfan
скольких уже подобных Акинфеев пережевал и не подавился и во многом из-за этих дурацких ярлыков оппоненты сами сходили с дистанции.
дайте Игорю спокойно доиграть и не надо никого ни с кем не сравнивать. есть у Лантратова талант - значит будут когда-то искать "нового Лантратова", нет - пусть играет себе спокойно!
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Pucheslav
Ответ Peter Parker
27 летний Лантратов, который впервые в карьере оказался первым номером в большом российском клубе, где его конкурент 19 летний пацан, спешит подвинуть 37 летнего Акинфеева.
А Гильерме уже не конкурент Лантратову и Худякову ?
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Виктор
Ответ Артём Амирджанян
Так говорит как будто ему 17 лет, ну и врятле он выиграет что-то на европейском уровне, легендой сборной не станет, возраст такой не молодой, говорят для вратаря возраст от 30 и он уже расцветает, но Акинфеев это сделал до 30, при всём уважении к Лантратову
В слове из шести букв две ошибки - уникум.
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Артём Амирджанян
Ответ Виктор
В слове из шести букв две ошибки - уникум.
Извините Виктор, и какое же это слово?
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