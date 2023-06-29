«Лантратов – словно лев в воротах. Может подвинуть Акинфеева с королевского трона». Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов о голкипере «Локомотива»
Сергей Чепчугов считает, что Игорь Лантратов может стать лучшим голкипером России.
«В «Локомотив» пришел великолепный тренер Галактионов, амбициозный и целеустремленный, в системе которого Лантратов – ключевая фигура. Он демонстрирует игру высококлассного вратаря. Илья – словно лев в воротах. И цифровая аналитика тому подтверждение. У него есть все шансы стать лучшим в следующем сезоне.
Похоже, нашелся парень, который может подвинуть с королевского трона Игоря Акинфеева. Желаю удачи Лантратову. Надеюсь, что он сможет показать все свои способности в грядущем сезоне РПЛ», – сказал экс-вратарь ЦСКА.
дайте Игорю спокойно доиграть и не надо никого ни с кем не сравнивать. есть у Лантратова талант - значит будут когда-то искать "нового Лантратова", нет - пусть играет себе спокойно!