Илкай Гюндоган: «Если и был смысл уходить, то только в «Барсу». Это мечта детства. Я не искал легкий вариант: люблю давление и выход из зоны комфорта»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган объяснил, почему перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити».

«Если и был смысл переходить, то только в один клуб мира. Либо «Барселона», либо ничего. С детства я мечтал надеть эту футболку. Уверен, у меня впереди еще несколько лет игры на высочайшем уровне, и я просто хочу помочь «Барселоне» вернуться на заслуженное место.

Мы с моим старым другом Левой воссоединимся. Я буду рад сыграть под руководством еще одного тренера, которым долгое время восхищался. Когда мы с Хави разговаривали о проекте, все казалось таким естественным. Я вижу, что наши характеры очень схожи. Мы похожим образом смотрим на игру.

Я знаю, что в «Барселоне» будет большое давление. Но я люблю давление. Я люблю выходить из зоны комфорта. Я не искал легкий вариант. Я искал новый вызов. Вот о чем будет эта новая глава.

Я не могу дождаться, когда сыграю в футболке «Барселоны». Но сначала хочу в последний раз высказаться о «Манчестер Сити». Я хочу обратиться напрямую ко всем моим товарищам по команде, персоналу и особенно к болельщикам....

Я просто хочу, чтобы вы знали, что я всегда буду за «Сити». Ничто не может разорвать эту связь. Это любовь на самом высоком уровне из возможных. Все, что я могу сказать, это спасибо вам.

Я осуществил мечты благодаря тренерам, которые подталкивали меня (иногда очень сильно!) на новый уровень, товарищам по команде, которые пожертвовали всем, что у них было, чтобы играть в такой красивый футбол, болельщикам, которые проехали тысячи миль, чтобы поддержать нас, клубу, который дал мне шанс стать частью этого амбициозного проекта, и всем врачам и физиотерапевтам, которые проделали такую невероятную работу по поддержанию нашего здоровья.

Я уверен, большинство людей, вероятно, помнят голы, голевые передачи и финалы этой невероятной эпохи. Но я буду лелеять кое-что немного другое.

Да, временами футбол был потрясающим. Но люди были еще лучше. Я буду помнить вас всех до конца жизни. Спасибо за все», – написал Гюндоган в колонке для The Players’ Tribune.

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32 комментария

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Temp LC
На заметку, у Гюндогана (одного из лучших полузащитников сейчас) зарплата 6 млн это в 7 раз меньше чем у Де Йонга)
+25
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+18
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Temp LC
На заметку, у Гюндогана (одного из лучших полузащитников сейчас) зарплата 6 млн это в 7 раз меньше чем у Де Йонга)
Бартомеу все таки 🤡
+20
-2
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FINT\REDONDO
Через месяц: «Лапорта попросил Гюндогана снизить зарплату»
+39
-28
+11
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Lionel Andres Messi 10
Ответ FINT\REDONDO
Через месяц: «Лапорта попросил Гюндогана снизить зарплату»
Для начала его нужно хотя бы зарегистрировать. Если не получится до 1-го тура, он может бесплатно уйти.
+9
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Temp LC
На заметку, у Гюндогана (одного из лучших полузащитников сейчас) зарплата 6 млн это в 7 раз меньше чем у Де Йонга)
В следующем сезоне у Френки (если с ним не удастся договориться) зарплата составит 42 млн до уплаты налогов (после – 21 млн), у Гюндогана – 12 млн (6 млн чистыми). Так что не в 7 раз, а в 3,5.
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Gündoğan
красивое обращение от Гюндо.
усиление для Барсы, главное без травм
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инок
Контракт на приемлемый для клуба срок. Хорошее приобретение для Барселоны. Удачи Илкаю в команде.
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Оригинальный Ник
Насколько же большой бренд у Барселоны, что даже после всех скандалов и финансовых проблем люди всё равно хотят туда перейти. Какой-то барселонский синдром
+5
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Никита Воронин
Ответ FINT\REDONDO
Через месяц: «Лапорта попросил Гюндогана снизить зарплату»
ты под каждой новостью будешь это писать, в надежде срубить плюсиков?)
+4
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Экселлент
Ответ Burel
Мечта любого футболиста - играть в Барселоне
Ну ты борщнул конечно,правильнее сказать, что многие бы хотели играть за Барсу,порой даже жертвуя лучшими финансовыми предложениями.
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Batyr Demessinov
многие футболисты мечтают играть в Барсе и Реале.
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Nurmyrat Shirliyev
Уходит, став легендой клуба. Удачи в будущем
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Экселлент
Добро пожаловать Илкай, желаю много побед и трофеев выиграть в стане Барсы и просто получить массу положительных эмоций!
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ganso 10
Ответ Temp LC
На заметку, у Гюндогана (одного из лучших полузащитников сейчас) зарплата 6 млн это в 7 раз меньше чем у Де Йонга)
справедливости ради, это не зарплата большая, а сумма отсрочек от прошлых переносов, на которые пошел френки
+1
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Bohdan Kravets
Илкай - живая легенда. Очень радует, что взял ЛЧ напоследок. Только вдуматься: 5 АПЛ и победа в Лиге Чемпионов. Удивительный показатель.
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иц а мэн
Ответ FINT\REDONDO
Через месяц: «Лапорта попросил Гюндогана снизить зарплату»
через месяц гюндоган оформит хет рик в ворота нашей риалки
+9
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Burel
Мечта любого футболиста - играть в Барселоне
+14
-14
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serbolthwatson
Ответ DolJun
я не искал легкий вариант ---- намек на месси чтоли?
Скорее на одну страну, стремящуюся переманить к себе кучу звёзд мусульманских народностей и не только
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LevSmith
Как тренер Хави, мне кажется, ещё не раскрылся полностью, но то, что у него красноречие 100 это точно
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Растиньяк
В детстве гендагана, в нападении борсилоны играл легенда Реала Луиш Фигу
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Andry 72
Если и уходить ,то В Барсу,многие игроки просто с детства мечтают в Барселоне
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Joekoul
Что что, а давление на игроков тут точно обеспечено)
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