Илкай Гюндоган: «Если и был смысл уходить, то только в «Барсу». Это мечта детства. Я не искал легкий вариант: люблю давление и выход из зоны комфорта»

Илкай Гюндоган объяснил, почему перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити».

«Если и был смысл переходить, то только в один клуб мира. Либо « », либо ничего. С детства я мечтал надеть эту футболку. Уверен, у меня впереди еще несколько лет игры на высочайшем уровне, и я просто хочу помочь «Барселоне» вернуться на заслуженное место.

Мы с моим старым другом Левой воссоединимся. Я буду рад сыграть под руководством еще одного тренера, которым долгое время восхищался. Когда мы с Хави разговаривали о проекте, все казалось таким естественным. Я вижу, что наши характеры очень схожи. Мы похожим образом смотрим на игру.

Я знаю, что в «Барселоне» будет большое давление. Но я люблю давление. Я люблю выходить из зоны комфорта. Я не искал легкий вариант. Я искал новый вызов. Вот о чем будет эта новая глава.

Я не могу дождаться, когда сыграю в футболке «Барселоны». Но сначала хочу в последний раз высказаться о « ». Я хочу обратиться напрямую ко всем моим товарищам по команде, персоналу и особенно к болельщикам....

Я просто хочу, чтобы вы знали, что я всегда буду за «Сити». Ничто не может разорвать эту связь. Это любовь на самом высоком уровне из возможных. Все, что я могу сказать, это спасибо вам.

Я осуществил мечты благодаря тренерам, которые подталкивали меня (иногда очень сильно!) на новый уровень, товарищам по команде, которые пожертвовали всем, что у них было, чтобы играть в такой красивый футбол, болельщикам, которые проехали тысячи миль, чтобы поддержать нас, клубу, который дал мне шанс стать частью этого амбициозного проекта, и всем врачам и физиотерапевтам, которые проделали такую невероятную работу по поддержанию нашего здоровья.

Я уверен, большинство людей, вероятно, помнят голы, голевые передачи и финалы этой невероятной эпохи. Но я буду лелеять кое-что немного другое.

Да, временами футбол был потрясающим. Но люди были еще лучше. Я буду помнить вас всех до конца жизни. Спасибо за все», – написал в колонке для The Players’ Tribune.