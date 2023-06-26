Илкай Гюндоган: «Ман Сити» помог мне осуществить все мечты, я навсегда благодарен. Сохраню клуб в сердце»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган высказался после перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону».

«Быть частью «Манчестер Сити» на протяжении семи лет – это настоящие честь и удовольствие для меня. Манчестер был моим домом, и в «Сити» я чувствовал себя частью совершенно особенной семьи.

Мне повезло пережить так много незабываемых моментов, а капитанство в этом особом сезоне – величайший опыт в моей карьере.

В первую очередь я хотел бы поблагодарить Пепа. Возможность так долго играть под его руководством и учиться у него – это то, чего я никогда не забуду. Также я бы хотел поблагодарить всех партнеров по команде – и нынешних, и предыдущих. Они сыграли совершенно особую роль в том, чтобы сделать мое время здесь таким невероятным.

И, конечно, я хочу поблагодарить невероятных фанатов «Ман Сити». Они поддерживали меня с момента перехода, и я многим обязан им за эту поддержку.

Этот клуб помог мне осуществить все мечты, и я всегда буду благодарен за эту возможность.

Я сохраню «Сити» в сердце. Однажды синий – навсегда синий», – сказал Гюндоган.

Сегодня «Барселона» объявила о трансфере Гюндогана на правах свободного агента.

Илкай выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. В составе команды он 5 раз стал чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок лиги, по два раза победил в Кубке и Суперкубке Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Статистику полузащитника, которому в октябре исполнится 33 года, можно найти здесь.

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27 комментариев

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Пепси пеналдувич
Ответ DolJun
все мечты осуществлены, теперь можно и гуманитарной помощью клубам третьего ранга заняться)
Он же не в Челси перешел.
+39
-7
+32
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flowhal
Часто был в тени более звездных товарищей по команде, а ушел легендой клуба
+26
-1
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QWertY
Мечты исполнил, пора чилить на пенсию! Молодец, Илкай, заслужил
+22
-7
+15
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Зелёный гопник
Илкай настоящий профи!
Меньше слов и больше дела - так можно охарактеризовать его личность👍🏻
+10
0
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headmaster
Добился всего в клубе и ушел. Красивая история. Главное чтобы после всего мотивацию не растерял. Да и любопытно будет глянуть, как игрок будет играть у Хави после Гвардиолы
+6
0
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ман сити фейк
Матч против Виллы никогда не забуду. Спасибо Илкай за эмоции.
+6
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Пепси пеналдувич
Ответ DolJun
мог бы не уточнять, ведь челси не стоит в очереди за свободными агентами)
А кто стоял в очереди? Илкай вроде,как сам решил куда ему перейти)
+5
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Олег Ринкевич
Ответ flowhal
Часто был в тени более звездных товарищей по команде, а ушел легендой клуба
начинал с силвой. у Давида конкуренцию выйграть нереально
+4
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Олег Ринкевич
гюндоган: один раз синий - на всю жизнь синий. грилиш: один раз синий - на все выходные синий!
+2
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инок
Молодец Гюндоган, что поблагодарил родную команду. Надеюсь, принесет Барселоне пользы не меньше, чем в Сити
+2
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Милан137
Смотри Гюндоган как бы тебя Хави как и Киссие через год не продал для рычага ☝️ ...
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Jlaw
Теперь пару Ла Лиг еще взять должен)
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Born is the King
Трофеи выиграл, в АПЛ поиграл теперь можно на раслабоне и без давления доиграть
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Alxx3xx
Жаль, что ушёл. Очень хороший след в клубе оставил.
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BARCA_10
Ответ headmaster
Добился всего в клубе и ушел. Красивая история. Главное чтобы после всего мотивацию не растерял. Да и любопытно будет глянуть, как игрок будет играть у Хави после Гвардиолы
главное не как Ферран
+1
0
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QWertY
Ответ B-a-r-c-e-l-o-n-a
Пенсия это мю для Варана и Каземиро)
Ага, поэтому они деклассировали лидера лол лиги)
0
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Tornado S
Ответ DolJun
все мечты осуществлены, теперь можно и гуманитарной помощью клубам третьего ранга заняться)
Опять минусы????
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Tornado S
Ответ Real2020
Пару раз засчеку
Тебе это очень нравится, ну я тебя не осуждаю
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