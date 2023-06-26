Илкай Гюндоган: «Ман Сити» помог мне осуществить все мечты, я навсегда благодарен. Сохраню клуб в сердце»
Илкай Гюндоган высказался после перехода из «Манчестер Сити» в «Барселону».
«Быть частью «Манчестер Сити» на протяжении семи лет – это настоящие честь и удовольствие для меня. Манчестер был моим домом, и в «Сити» я чувствовал себя частью совершенно особенной семьи.
Мне повезло пережить так много незабываемых моментов, а капитанство в этом особом сезоне – величайший опыт в моей карьере.
В первую очередь я хотел бы поблагодарить Пепа. Возможность так долго играть под его руководством и учиться у него – это то, чего я никогда не забуду. Также я бы хотел поблагодарить всех партнеров по команде – и нынешних, и предыдущих. Они сыграли совершенно особую роль в том, чтобы сделать мое время здесь таким невероятным.
И, конечно, я хочу поблагодарить невероятных фанатов «Ман Сити». Они поддерживали меня с момента перехода, и я многим обязан им за эту поддержку.
Этот клуб помог мне осуществить все мечты, и я всегда буду благодарен за эту возможность.
Я сохраню «Сити» в сердце. Однажды синий – навсегда синий», – сказал Гюндоган.
Сегодня «Барселона» объявила о трансфере Гюндогана на правах свободного агента.
Илкай выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. В составе команды он 5 раз стал чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок лиги, по два раза победил в Кубке и Суперкубке Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов.
Статистику полузащитника, которому в октябре исполнится 33 года, можно найти здесь.
Меньше слов и больше дела - так можно охарактеризовать его личность👍🏻