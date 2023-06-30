Романцев о Черчесове: «Жалею, что Стас не работает в России. Он подтвердил свой профессионализм в Европе. Тяга «Динамо» к иностранцам непонятна»

Теги Андрей Кобелев Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Динамо Москва Олег Романцев Ференцварош Марцел Личка Футбол

Олег Романцев жалеет, что Станислав Черчесов не работает в Мир РПЛ.

– Экс-гендиректор «Динамо» Иванов сказал, что клубу нужен такой тренер, как Черчесов. А раз он занят в «Ференцвароше», можно было рассмотреть Кобелева. Но «Динамо» выбрало Личку — вы понимаете такую веру в иностранцев, учитывая, что большие победы клуба связаны с нашими специалистами?

— Вообще-то это вопрос к руководству «Динамо». Честно говоря, мне и самому не очень понятна такая тяга к иностранцам, которая из сезона в сезон приносит только головную боль. Так что я полностью поддерживаю предложение господина Иванова, поскольку с большим уважением отношусь к Черчесову и Кобелеву.

Искренне жалею, что, подтвердив свой профессионализм в Европе, Стас не работает в России. И удивляюсь, почему не востребован Кобелев, у которого еще по работе в «Динамо» подметил хорошую тренерскую хватку и игровой вкус. Ему только нужно дать время, чтобы поставить игру команды; не подгонять, не толкать в спину. И результат придет! Чего так и не поняли динамовские начальники, когда пригласили Кобелева через несколько лет после добытой им бронзы.

Впрочем, не исключаю, что уже через сезон в «Динамо» вспомнят о предложении бывшего гендира по Кобелеву. Здесь я с Ивановым полностью согласен — даже несмотря на то, что в том же интервью он с гордостью заявил, что не любит «Спартак», – сказал бывший тренер «Спартака».

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3 комментария

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Локоть Артеста
Возможен вариант что Черчесову Динамо с вечным хаосом даром не нужен.
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Филипп Петров
Ну, наверное, это логично, что если ты подтвердил «свой профессионализм в Европе», то в Россию торопиться не будешь)
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Stanislav Cherchesov
Ференцварош имеет возможность играть в еврокубках и шансов оттуда попасть в бундеслигу или другие хорошие чемпионаты более велик. Тем более в нынешней ситуации.
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