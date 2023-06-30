Романцев о Черчесове: «Жалею, что Стас не работает в России. Он подтвердил свой профессионализм в Европе. Тяга «Динамо» к иностранцам непонятна»
Олег Романцев жалеет, что Станислав Черчесов не работает в Мир РПЛ.
– Экс-гендиректор «Динамо» Иванов сказал, что клубу нужен такой тренер, как Черчесов. А раз он занят в «Ференцвароше», можно было рассмотреть Кобелева. Но «Динамо» выбрало Личку — вы понимаете такую веру в иностранцев, учитывая, что большие победы клуба связаны с нашими специалистами?
— Вообще-то это вопрос к руководству «Динамо». Честно говоря, мне и самому не очень понятна такая тяга к иностранцам, которая из сезона в сезон приносит только головную боль. Так что я полностью поддерживаю предложение господина Иванова, поскольку с большим уважением отношусь к Черчесову и Кобелеву.
Искренне жалею, что, подтвердив свой профессионализм в Европе, Стас не работает в России. И удивляюсь, почему не востребован Кобелев, у которого еще по работе в «Динамо» подметил хорошую тренерскую хватку и игровой вкус. Ему только нужно дать время, чтобы поставить игру команды; не подгонять, не толкать в спину. И результат придет! Чего так и не поняли динамовские начальники, когда пригласили Кобелева через несколько лет после добытой им бронзы.
Впрочем, не исключаю, что уже через сезон в «Динамо» вспомнят о предложении бывшего гендира по Кобелеву. Здесь я с Ивановым полностью согласен — даже несмотря на то, что в том же интервью он с гордостью заявил, что не любит «Спартак», – сказал бывший тренер «Спартака».
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