36

Семак ни разу не обыграл Станковича – 2 ничьих и поражение

Сергей Семак еще ни разу не побеждал Деяна Станковича.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в Москве в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). 

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак пока не одержал ни одной победы над «Спартаком» при Деяне Станковиче

Тренеры трижды сталкивались друг с другом – две встречи завершились вничью, одна – победой красно-белых. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoСергей Семак
logoДеян Станкович
