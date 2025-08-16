Семак ни разу не обыграл Станковича – 2 ничьих и поражение
Сергей Семак еще ни разу не побеждал Деяна Станковича.
«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью в Москве в 5-м туре Мир РПЛ (2:2).
Главный тренер петербуржцев Сергей Семак пока не одержал ни одной победы над «Спартаком» при Деяне Станковиче.
Тренеры трижды сталкивались друг с другом – две встречи завершились вничью, одна – победой красно-белых.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
