«Спартак» выиграл 1 из 9 последних матчей против «Зенита»

У «Спартака» всего одна победа над «Зенитом» с ноября 2023 года.

Команда Деяна Станковича сегодня сыграла вничью с петербуржцами в 5-м туре Мир РПЛ – 2:2.

Начиная с 27 ноября 2023 года команды встречались в чемпионате и FONBET Кубке России девять раз. Красно-белые победили только в одном матче, у «Зенита» 4 победы (в том числе по пенальти в Кубке).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
