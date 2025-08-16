Галактионов о Батракове: «Если придет топ‑клуб Европы, руководство поговорит, как минимум. Предпосылок к уходу нет. Алексею надо закреплять уровень»

Михаил Галактионов высказался о будущем Алексея Батракова.

– Батраков оценен в 33–38 миллионов евро. Как оцените такие цифры? Трудно ли будет удержать игрока зимой или следующим летом?



- Нам очень приятно, что его уровень и качество растет, отсюда растет и сумма игрока. Клуб, команда, тренеры помогают ему, действуют правильно в этом направлении. Никаких предпосылок нет к этому [к уходу].

Если придет топ‑клуб Европы, руководство клуба как минимум поговорит. Но на сегодня таких разговоров нет. Батракову надо закреплять [свой уровень], прибавлять. Прошло только пять матчей. Хотя был и прошлый сезон. У него длительный контракт, клуб тут спокоен, – сказал главный тренер «Локомотива ».