  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галактионов о Батракове: «Если придет топ‑клуб Европы, руководство поговорит, как минимум. Предпосылок к уходу нет. Алексею надо закреплять уровень»
3

Галактионов о Батракове: «Если придет топ‑клуб Европы, руководство поговорит, как минимум. Предпосылок к уходу нет. Алексею надо закреплять уровень»

Михаил Галактионов высказался о будущем Алексея Батракова.

Батраков оценен в 33–38 миллионов евро. Как оцените такие цифры? Трудно ли будет удержать игрока зимой или следующим летом?
 
- Нам очень приятно, что его уровень и качество растет, отсюда растет и сумма игрока. Клуб, команда, тренеры помогают ему, действуют правильно в этом направлении. Никаких предпосылок нет к этому [к уходу].

Если придет топ‑клуб Европы, руководство клуба как минимум поговорит. Но на сегодня таких разговоров нет. Батракову надо закреплять [свой уровень], прибавлять. Прошло только пять матчей. Хотя был и прошлый сезон. У него длительный контракт, клуб тут спокоен, – сказал главный тренер «Локомотива». 

А что теперь делать со Станковичем?224 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценил хавбека «Локо» в 38-44 млн евро. Энрике за 32-37 млн – самый дорогой в «Зените», Кисляк за 28-33 – в ЦСКА, Угальде за 19-22 млн – в «Спартаке»
96вчера, 19:51
Бакаев не советует Батракову переходить в «Зенит»: «Вижу его в топовом европейском чемпионате. Глушенкову трудно себя проявить – у команды своеобразный стиль футбола»
32вчера, 11:21
Дмитрий Аленичев: «Я за определенное ужесточение лимита. Единственное, поднимутся цены на наших футболистов и их зарплаты – непропорционально мастерству. Это тревожит»
31вчера, 11:09
Главные новости
Егор Титов: «Станковича нужно оставлять, дайте человеку время. Я доволен тем, что «Спартак» доминировал и не проиграл «Зениту»
83 минуты назад
Суперкубок Германии. «Бавария» в гостях у «Штутгарта». Кейн и Вольтемаде играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:30
145 минут назад
Соболев отказался общаться с журналистами после матча со «Спартаком»: «Ни в коем случае»
1710 минут назад
Станкович про 2:2 с «Зенитом»: «Я наслаждался игрой «Спартака», не хватило удачи с пенальти. Анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над исправлением этого»
2113 минут назад
Экс-судья Егоров о пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Зенитом»: «Чистейший игровой момент. Был легкий контакт – вскользь, без удара, без наступа, без жесткого стыка»
2716 минут назад
«Мальорка» – «Барселона». 0:1 – Рафинья забил с паса Ямаля! Онлайн-трансляция
7318 минут назадLive
Ла Лига стартовала! «Барселона» в гостях у «Мальорки», «Валенсия» примет «Сосьедад» Захаряна, «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
6819 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» и «Зенит» сыграли 2:2, «Локо» и «Балтика» поделили очки, «Ахмат» против «Крыльев»
202720 минут назадLive
Семак о 2-й желтой Дугласа в матче со «Спартаком»: «Не согласен абсолютно, не было акцентированного надавливания. Удаление в таком матче – кому оно нужно?»
5432 минуты назад
Болельщики «Спартака» скандировали «Матч ТВ», вы ##### «Зенита» во время игры с петербуржцами
7236 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Холанд стал лучшим бомбардиром «Сити» при Гвардиоле в АПЛ – 86 голов. Норвежец обошел Стерлинга, сыграв на 96 матчей меньше
47 минут назад
«Ахмат» – «Крылья Советов». 1:0 – Касинтура забил на 5-й! Онлайн-трансляция
615 минут назадLive
«Говорил судье: «Не имеешь права». Ребята подбежали и сразу сказали о двух касаниях у Барко. «Зенит» приобрел очко, как бы плохо это ни звучало». Адамов про 2:2 со «Спартаком»
718 минут назад
Литвинов о двойном касании Барко: «Нога просто поехала, это случается в футболе. Самое главное – поддержать его»
1926 минут назад
«Штутгарт» купил форварда «Вольфсбурга» Томаша за 11+2 млн евро. Контракт – до 2029-го
135 минут назадФото
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити». 0:2 – Холанд и Рейндерс забили. Онлайн-трансляция
943 минуты назадLive
Лига 1 стартовала! «Монако» Головина играет с «Гавром», «Лион» победил «Ланс», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Нантом» в воскресенье
2849 минут назадLive
Алаев о матче «Спартак» – «Зенит»: «Шикарная игра, лучшая в сезоне. Надеюсь, будут еще лучше»
1652 минуты назад
Товарищеские матчи. «Интер» сыграет с «Олимпиакосом», «Ювентус» в гостях у «Аталанты»
53 минуты назад
Первая лига. «Ротор» и «Сокол» сыграли вничью, «Факел» встретится с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
1154 минуты назад