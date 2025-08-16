Вратарь «Мальорки» Роман перед «Барсой»: «Мы должны устроить настоящий ад на «Сон Моише», чтобы им было некомфортно с самого начала»
Вратарь «Мальорки» заявил, что команда собирается устроить ад для «Барселоны».
Команды встретятся сегодня в рамках 1-го тура Ла Лиги. Матч пройдет в Пальма-де-Майорка на стадионе «Сон Моиш», начало – в 20:30 по московскому времени.
– Ты уже видел какие-нибудь видео с Ламином Ямалем?
– Нет нужды. Ни о нем, ни о каком-либо другом игроке «Барселоны». Все знают, на что они способны, но мы должны постараться сделать так, чтобы «Сон Моиш» стал настоящим адом, чтобы им было очень некомфортно с самого начала, – сказал вратарь «Мальорки» Лео Роман.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CadenaSER
