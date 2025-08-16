У Заболотного 0 голов в 6 матчах за «Спартак». Форвард сделал ассист и заработал удаление

Антон Заболотный не забил за «Спартак» в первых шести матчах.

Сегодня московская команда сыграла вничью с «Зенитом » в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). 34-летний форвард вышел на замену на 77-й минуте.

Антон совершил лишь одно результативное действие после перехода в «Спартак » в пяти матчах Мир РПЛ и Кубка – он отдал голевой пас в кубковой игре с «Ростовом» (2:0). В той игре он также заработал пенальти.

Напомним, что в матче Премьер-лиги «Спартак» – «Балтика» (0:3) Заболотный был удален на 11-й минуте.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь .