У Заболотного 0 голов в 6 матчах за «Спартак». Форвард сделал ассист и заработал удаление
Антон Заболотный не забил за «Спартак» в первых шести матчах.
Сегодня московская команда сыграла вничью с «Зенитом» в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). 34-летний форвард вышел на замену на 77-й минуте.
Антон совершил лишь одно результативное действие после перехода в «Спартак» в пяти матчах Мир РПЛ и Кубка – он отдал голевой пас в кубковой игре с «Ростовом» (2:0). В той игре он также заработал пенальти.
Напомним, что в матче Премьер-лиги «Спартак» – «Балтика» (0:3) Заболотный был удален на 11-й минуте.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
А что теперь делать со Станковичем?174 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости