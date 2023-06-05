Черчесов о мечте вернуться в «Спартак»: «Нет. Я в том возрасте, когда нужно ставить цели, а не мечтать»
Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».
Черчесов работал в «Спартаке» с 2006 по 2008 год на постах спортивного директора и главного тренера.
«Есть ли мечта вернуться в «Спартак»? Нет. Я в том возрасте, когда нужно ставить цели, а не мечтать», – сказал Черчесов «СЭ».
С 2021 года Черчесов тренирует венгерский «Ференцварош». Под его руководством клуб дважды стал чемпионом страны и вышел в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2022/23.
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