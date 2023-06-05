Черчесов о мечте вернуться в «Спартак»: «Нет. Я в том возрасте, когда нужно ставить цели, а не мечтать»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

Черчесов работал в «Спартаке» с 2006 по 2008 год на постах спортивного директора и главного тренера.

«Есть ли мечта вернуться в «Спартак»? Нет. Я в том возрасте, когда нужно ставить цели, а не мечтать», – сказал Черчесов «СЭ».

С 2021 года Черчесов тренирует венгерский «Ференцварош». Под его руководством клуб дважды стал чемпионом страны и вышел в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2022/23.

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10 комментариев

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Джиза
Что за наивные вопросы? Я болельщик Спартака, но кто сейчас может именно мечтать возглавить нашу команду? Условный Талалай или молодой тренер - да. Тут и деньги другие, и внимания к тебе больше. Но состоявшемуся тренеру мечтать об этом? Чемпионство очень сложно добыть, и почести это дает на пару недель всего, игроки и зп в Зените лучше, еврокубков нет. Зато хейтеров будет в миллион раз больше. О чем тут мечтать?
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Vatikan
Есть цель вернуться в Спартак, так и запишем
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antiginer
Не мечтать,а желать или грезить
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Аморалинни
Не ставить цели, а ставить боевые задачи
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Ron Weasley
У меня нет цели. Я полевой командир, а значит у меня есть боевая задача
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