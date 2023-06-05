Андрей Аршавин: «Не хотим, чтобы Семак уходил из «Зенита». Российские тренеры не востребованы в Европе – кроме Черчесова»

Теги Зенит Андрей Аршавин Сергей Семак Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Футбол

Андрей Аршавин заявил о нежелании «Зенита» расставаться с главным тренером Сергеем Семаком.

«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии.

Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита», – сказал заместитель гендиректора петербуржцев.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanislav Cherchesov
Не удивляет, а выполняет работу на хорошем уровне!
+30
-5
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenith forever
Спартаковцы сразу засуетились. Такие смешные. Продолжайте играть с Абаскалем. У вас ведь огромный прогресс с ним. С Ваноли отстали от Зенита на 27 очков, а с Абаскалем уже на 17. Прогресс! Молчали бы в тряпочку и не совались в дела чемпионов, не заслужили, от слова совсем.
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Ну так то Стас австриец, если че.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Новый тренер ФК Спартак
все видели какой он спец в лч)) а в лиге газпрома можно и мешок картошки поставить эфект такой же
Получается Манчини и Луческу хуже мешка картошки?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ответ Bartez1986
да понятно, что Семак норм тренер. но просто варится который год в одном котле. интересно понять, есть ли у него мотивация попробовать себя в Европе и есть ли, собственно говоря, предложения
Возможно сравнение и неудачное, разный уровень, но Сэр Алекс варился в одном котле 18 лет, и очень удачную кашу заваривал.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MAXIMum1
Сколько же здесь профессионалов, которые досконально разбираются в футболе. Все же говорят, что Семак физрук. Кто такой Аршавин, что бы перечить всем этим местным специалистам?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Мурин
Однозначно, Сергей сейчас в ТОП-3 российских тренеров, как минимум.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Пупкин
Пока всё получается у Семака в Зените, то уходить из клуба нет никакого смысла.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Да и Семак не хочет уходить из Зенита.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Кому он еще нужен 🤣🤣🤣
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вратарь Бага
Да в Зените хоть деревянный Пиноккио будет чемпионом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-= Masteryuga =-
не востребованы, потому что не несут с собой ничего нового, да и старое плохо знают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий