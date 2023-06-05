Андрей Аршавин: «Не хотим, чтобы Семак уходил из «Зенита». Российские тренеры не востребованы в Европе – кроме Черчесова»
Андрей Аршавин заявил о нежелании «Зенита» расставаться с главным тренером Сергеем Семаком.
«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии.
Мы не хотим, чтобы Сергей Семак уходил из «Зенита», – сказал заместитель гендиректора петербуржцев.
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