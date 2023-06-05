Андрей Аршавин: «Не хотим, чтобы Семак уходил из «Зенита». Российские тренеры не востребованы в Европе – кроме Черчесова»

Андрей Аршавин заявил о нежелании «Зенита» расставаться с главным тренером Сергеем Семаком.

«Мне кажется, что российские тренеры не востребованы в Европе. Кроме Черчесова, который всех удивляет в Венгрии.

Мы не хотим, чтобы уходил из « », – сказал заместитель гендиректора петербуржцев.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы