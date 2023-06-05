Черчесов о «Зените»: «Есть дрессировщик собачек, а есть дрессировщик тигров. Тренировать звезд и средних футболистов – разные профессии»

Теги Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош животные и спорт Матч ТВ Футбол

Станислав Черчесов сравнил работу тренера «Зенита» с дрессировкой тигров.

– «Зенит» – уже «чемпион в голове»? Насколько тяжело другим командам?

– Другим командам сложно, но он маяк. Условный «Зенит» есть во всех странах. «Бавария» – 11 раз чемпион, «Ювентус» – девять, «Ференцварош» – пять раз подряд.

Во всех странах есть флагман, он и тянет других за собой. Задача других клубов не наблюдать, не завидовать, а стремиться. Есть, например, мировой рекорд Боба Бимона, и вот она цель, которую надо достичь.

– Скучно же.

– Почему скучно?

– Когда знаешь, что у тебя постоянный лидер. Может быть, вам не скучно, вы стали пять раз чемпионами и готовы еще 15.

– С удовольствием. Тренер «Зенита» и тренер условной команды – это разные профессии. Тренировать звезд и средних футболистов – разные профессии. Есть дрессировщик в цирке, но при этом есть дрессировщик собачек, а есть дрессировщик тигров.

– Бывает так, что когда дрессировщику собак дают тигров, иногда получается.

– Вы же понимаете мой философский ответ. Такое возможно, но редко, – сказал тренер «Ференцвароша».

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20 комментариев

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QWertY
Ответ Oleg Olegov
Интересно, Газззаев это дрессировщик собачек или дрессировщик тигров?
У Газзаева есть свой дрессировщик
+14
-4
+10
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Oleg Olegov
Интересно, Газззаев это дрессировщик собачек или дрессировщик тигров?
+6
-3
+3
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Dmitry Arsentyev
Ответ Pb-SE
А Стас хоть одного игрока сильнее Дзюбы или Кокорина тренировал, чтобы сравнивать?
Вальбуэна
+3
0
+3
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Pb-SE
А Стас хоть одного игрока сильнее Дзюбы или Кокорина тренировал, чтобы сравнивать?
+3
-2
+1
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equipe
Ответ Pb-SE
А Стас хоть одного игрока сильнее Дзюбы или Кокорина тренировал, чтобы сравнивать?
Черчесова младшего и Аджоева младшего
+1
0
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Игорь М.
Гениально)
+3
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хавбек+
нормально так обозначил
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Dark.Babysitter
Тигров опаснее дрессировать так-то
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Вова Пупкин
Если тренер грамотный, то ему без разницы кого тренировать и создавать при этом боеспособную команду.
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Vhlam
Следуя его же логике, Черчесов с собачками сейчас работает.
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ТТД Бубнова
Ответ QWertY
У Газзаева есть свой дрессировщик
Владимир? Так выдрессировать это высшее мастерство, при виде хозяина всегда хвостиком машет и готов всего вылизать.
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