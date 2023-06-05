Станислав Черчесов сравнил работу тренера «Зенита» с дрессировкой тигров.

– « » – уже «чемпион в голове»? Насколько тяжело другим командам?

– Другим командам сложно, но он маяк. Условный «Зенит» есть во всех странах. «Бавария» – 11 раз чемпион, «Ювентус» – девять, «Ференцварош» – пять раз подряд.

Во всех странах есть флагман, он и тянет других за собой. Задача других клубов не наблюдать, не завидовать, а стремиться. Есть, например, мировой рекорд Боба Бимона, и вот она цель, которую надо достичь.

– Скучно же.

– Почему скучно?

– Когда знаешь, что у тебя постоянный лидер. Может быть, вам не скучно, вы стали пять раз чемпионами и готовы еще 15.

– С удовольствием. Тренер «Зенита» и тренер условной команды – это разные профессии. Тренировать звезд и средних футболистов – разные профессии. Есть дрессировщик в цирке, но при этом есть дрессировщик собачек, а есть дрессировщик тигров.

– Бывает так, что когда дрессировщику собак дают тигров, иногда получается.

– Вы же понимаете мой философский ответ. Такое возможно, но редко, – сказал тренер « ».

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