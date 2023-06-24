«Сассуоло» требует 40 млн евро за Фраттези. «Милан» хочет выплатить часть суммы бонусами

Теги Интер Милан возможные трансферы Сассуоло Давиде Фраттези Футбол

«Милан» намерен приобрести Давиде Фраттези.

Ранее стало известно, что полузащитник «россонери» Сандро Тонали перейдет в «Ньюкасл». Итальянский клуб получит 80 миллионов евро с учетом бонусов. 

Как сообщает Corriere dello Sport, «Милан» намерен реинвестировать часть этих денег. Вчера директор «россонери» Джорджо Фурлани сообщил менеджеру «Сассуоло» Джованни Карневали об интересе к Фраттези

Интерес к хавбеку «нероверди» проявляет «Интер». «Нерадзурри» планировали подписать игрока за 35 миллионов евро, но теперь «Сассуоло» поднял цену до 40 миллионов. «Милан» хочет договориться о такой структуре сделки, чтобы часть этой суммы была выплачена в виде бонусов. 

В минувшем сезоне Серии А Фраттези провел 36 матчей и отличился 7 голами. Статистику 23-летнего итальянца можно найти здесь

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Милан если действительно хочет оставаться в когорте сильнейших в Италии просто обязан проворачивать этот трансфер, а не как всегда кормить обещаниями и потом смотреть, как игрок подписывает контракт с другим клубом.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Three Days Grace
Как же Мочни облажался в свое время...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Милан должен молча выплатить требуемую сумму. а иначе, получится как с Тюрамом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edwin_Hubble
Ригобер

Музыканты из Ростова сыграют на его днюху)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krealpmoney
Ответ corazón blanco
Милан если действительно хочет оставаться в когорте сильнейших в Италии просто обязан проворачивать этот трансфер, а не как всегда кормить обещаниями и потом смотреть, как игрок подписывает контракт с другим клубом.
Продав Тонали, Милан не имеет права прошляпить, но что-то подсказывает, так оно и будет(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ rigobersong
Извините за оффтоп:) Но сегодня день рождения у лучшего игрока в истории футбола:) А ни одной новости нет!:)
у феномена не сегодня день рождение
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Ответ rigobersong
Извините за оффтоп:) Но сегодня день рождения у лучшего игрока в истории футбола:) А ни одной новости нет!:)
Так об Днях Рождениях уже перестали делать новости, как пару лет. Об этом можно почитать только в блогах. Вчера, например у Зидана тоже было ДР. Только о поздравлениях сестр Роналду с Днем Рождения делают новости для трафика)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий