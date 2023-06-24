«Сассуоло» требует 40 млн евро за Фраттези. «Милан» хочет выплатить часть суммы бонусами
«Милан» намерен приобрести Давиде Фраттези.
Ранее стало известно, что полузащитник «россонери» Сандро Тонали перейдет в «Ньюкасл». Итальянский клуб получит 80 миллионов евро с учетом бонусов.
Как сообщает Corriere dello Sport, «Милан» намерен реинвестировать часть этих денег. Вчера директор «россонери» Джорджо Фурлани сообщил менеджеру «Сассуоло» Джованни Карневали об интересе к Фраттези.
Интерес к хавбеку «нероверди» проявляет «Интер». «Нерадзурри» планировали подписать игрока за 35 миллионов евро, но теперь «Сассуоло» поднял цену до 40 миллионов. «Милан» хочет договориться о такой структуре сделки, чтобы часть этой суммы была выплачена в виде бонусов.
В минувшем сезоне Серии А Фраттези провел 36 матчей и отличился 7 голами. Статистику 23-летнего итальянца можно найти здесь.
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