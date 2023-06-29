«Барса» не будет делать предложение по Брозовичу из-за финансовой ситуации в клубе
Марцело Брозович не перейдет в «Барселону».
Каталонский клуб не будет делать предложение о трансфере полузащитника «Интера», сообщает Diario Sport. Из-за финансовых ограничений «блауграна» не может себе позволить эту сделку.
Отмечается, что после подписания Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса летняя трансферная кампания «Барселоны» закончилась. Ситуация может измениться, если клуб сможет продать игроков, которые провели прошлый сезон в других клубах на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Брозович близок к переходу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
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