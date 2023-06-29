«Барса» не будет делать предложение по Брозовичу из-за финансовой ситуации в клубе

Теги Интер Барселона серия А Италия Ла Лига Марцело Брозович Футбол

Марцело Брозович не перейдет в «Барселону».

Каталонский клуб не будет делать предложение о трансфере полузащитника «Интера», сообщает Diario Sport. Из-за финансовых ограничений «блауграна» не может себе позволить эту сделку. 

Отмечается, что после подписания Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса летняя трансферная кампания «Барселоны» закончилась. Ситуация может измениться, если клуб сможет продать игроков, которые провели прошлый сезон в других клубах на правах аренды. 

Ранее сообщалось, что Брозович близок к переходу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. 

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15 комментариев

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Yuranich92
Брозович: С детства за Аль-Наср!
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Isshin88
А что там с финансовой ситуацией? Вроде Лапорта молодец и решил все проблемы? Вроде Месси собирались подписывать?
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XavIniesta2008-2015
Хави точно виднее, но я не понимаю, зачем Барселоне Брозович, Парехо или Ромеу. Основным сочетанием в центре всё равно будут Педри-Френки-Гюндоган и примкнувший к ним Гави с позиции левого вингера. На подмене будут Кессье, Нико, Серджи Роберто и даже Эрик Гарсия способен сыграть опорника с аутсайдерами Ла Лиги. Этого вполне достаточно для борьбы за чемпионство и выхода из группы ЛЧ. Зачем тратить деньги на Брозовича, который будет сидеть на подмене и точно не будет фактором, который повышает шансы Барсы на успех ?
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Кино Музыка
Если бы не ограничения, Хави обошел бы Челси по закупкам, наверное.
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Agent Smith
Месси все правильно сделал, уже ученый⚽️
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Сахарный ватник
Просто нужно больше рычагов!
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xamer 9
Ответ Isshin88
А что там с финансовой ситуацией? Вроде Лапорта молодец и решил все проблемы? Вроде Месси собирались подписывать?
Никто Месси не собирался подписывать, Лапорта играет в свои игры перед болельщиками уже два года. Других игроков подпишут, если еще урежут зарплату действующих игроков
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XavIniesta2008-2015
Ответ Pavel Harriss
решил значительную часть проблем... продавая активы клуба. великолепный менеджер
Хочу увидеть рабочий план решения проблем Барселоны от великолепного менеджера Pavel Harriss
Прошу
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Pavel Harriss
Ответ XavIniesta2008-2015
Хочу увидеть рабочий план решения проблем Барселоны от великолепного менеджера Pavel Harriss Прошу
продаем все, что есть у барсы. стадионы, названия, медиа. все! как я? молодец?
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