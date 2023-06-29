«Барса» не будет делать предложение по Брозовичу из-за финансовой ситуации в клубе

Марцело Брозович не перейдет в «Барселону».

Каталонский клуб не будет делать предложение о трансфере полузащитника « », сообщает Diario Sport. Из-за финансовых ограничений «блауграна» не может себе позволить эту сделку.

Отмечается, что после подписания Илкая Гюндогана и Иньиго Мартинеса летняя трансферная кампания «Барселоны» закончилась. Ситуация может измениться, если клуб сможет продать игроков, которые провели прошлый сезон в других клубах на правах аренды.

Ранее сообщалось, что близок к переходу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.