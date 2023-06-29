Аналитик TSN Баттон сравнил Мичкова с Месси: «Лионель опасен в голевых зонах, Матвей похож как хоккеист. Он второй на драфте по снайперским качествам после Бедарда»
Крэйг Баттон сравнил Матвея Мичкова с Лионелем Месси.
Российский нападающий выбран «Филадельфией» под седьмым номером на драфте НХЛ.
«Когда Лионель Месси входит в голевые зоны на поле, он опасен. И вам лучше знать, где он находится.
Матвей очень похож как хоккейный игрок. Он исследует эти зоны на льду. Он находится в поиске зон, чтобы использовать эту возможность. Когда они появляются, он реагирует молниеносно.
На мой взгляд, Матвей – снайпер. Считаю, что самое сложное в НХЛ – это забивать голы. Матвей это умеет.
Я бы сказал, что Мичков – второй в списке снайперов на этом драфте после Коннора Бедарда», – считает аналитик TSN Крэйг Баттон.
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