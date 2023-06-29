Аналитик TSN Баттон сравнил Мичкова с Месси: «Лионель опасен в голевых зонах, Матвей похож как хоккеист. Он второй на драфте по снайперским качествам после Бедарда»

Теги СКА Филадельфия Лионель Месси НХЛ КХЛ Крэйг Баттон Матвей Мичков Хоккей

Крэйг Баттон сравнил Матвея Мичкова с Лионелем Месси.

Российский нападающий выбран «Филадельфией» под седьмым номером на драфте НХЛ.

«Когда Лионель Месси входит в голевые зоны на поле, он опасен. И вам лучше знать, где он находится.

Матвей очень похож как хоккейный игрок. Он исследует эти зоны на льду. Он находится в поиске зон, чтобы использовать эту возможность. Когда они появляются, он реагирует молниеносно.

На мой взгляд, Матвей – снайпер. Считаю, что самое сложное в НХЛ – это забивать голы. Матвей это умеет.

Я бы сказал, что Мичков – второй в списке снайперов на этом драфте после Коннора Бедарда», – считает аналитик TSN Крэйг Баттон.

14 комментариев

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Ностальгическое Дерьмо
да теперь они ещё оба будут жить в США, вот это схожесть
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Tun
Старая байка про крутых латиносов в футболе и наш хоккей: Как-то Роналдиньо спросили, когда Россия выиграет чм по футболу? На что он ответил:"когда Бразилия выиграет чм по хоккею "
Ты перепутал байку с Пеле. И то,это пздж:)
+6
-2
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Theodor Herzl
Человек деньги получает за свою экспертизу, и тут вывалил такой бред. Буду считать, что неудачный перевод. Ведь не может профессиональный аналитик такое задвигать. Не может ведь, да?
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Shadow1882
А Симашев это Бэкхем, который оказался в американской команде раньше Месси. Так что ли?
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TBFTT
Бедард и Мичков, как Роналду и Месси.
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hhlg
А выбрали 7 ;)
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Tazemyrat Kemalow
Кринжатиной 7 : ой, какой этот, Крейг Баттон, не красивый 🤣
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banchik1
Ответ B.F.
Возможно есть установка упоминать месси по поводу и без, как можно быстрее окупить пенсионера продажей билетов и атрибутики.
Канадец, НХЛ - установка упоминать Месси. Ясно-понятно, еще один поехавший.
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