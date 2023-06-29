Мартино о Месси и Бускетсе: «Услышав о Майами, люди думают об отдыхе. Но эти игроки едут не отдыхать, а работать и побеждать – это в их крови»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Херардо Мартино заверил, что Лионель Месси и Серджи Бускетс едут в США не на отдых.

«Я вчера говорил с Лео и вчера пообщался с Серджи.

Иногда люди, услышав о Майами, начинают думать про отдых. Но эти два игрока едут не отдыхать.

Они едут работать, бороться и побеждать. Это в их крови», – сказал главный тренер «Интер Майами».

Новый тренер Месси – Тата Мартино. С Лео он провалился в «Барсе» и проиграл два финала Кубка Америки

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dudufufu
Отдыхать они будут больше чем работать
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tornado S
Ответ Tollie
да-да, конечно, верим... 2 сбитых летчика приехали в пансионат - ватокат-симулянт и ленивый пешеход.
Месси скоро получит 8 й золотой мяч! Как ты это переживешь???
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uragan Boy
Ответ Tollie
да-да, конечно, верим... 2 сбитых летчика приехали в пансионат - ватокат-симулянт и ленивый пешеход.
чемпион мира Месси покоя не даёт?
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uragan Boy
мы это все знаем что они работяги!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Месси, вроде чиллить собирался.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angliiskiilion
Лёня и Серёга чисто для чилла и комфорта едут, всем бы такой чилл и расслабон в жизни, эхх...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Отдыхать в Майами будет физрук Мартино :)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Даже если отдыхать-заслужили.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
не бреши брехло.. на отдых едут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LEO30_10
Скоро у месси 8-мой зм, и ещё он станет единственным игроком выигравший ЗМ в три разных клуб🤯

2009 |
2010 |
2011 | (Барселона, Испании)
2012 |
2015 |
2019 |

2021 | (ПСЖ, Франции)

2023 | (Интер Миами, Америка)

Величайший 🐐👏👏
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mega• Battman
Ответ Uragan Boy
чемпион мира Месси покоя не даёт?
ди Мария тоже чемпион мира но все же остался в Европе и побьет рекорд месси и Роналду по голевым пасам в ЛЧ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uragan Boy
Ответ Mega• Battman
ди Мария тоже чемпион мира но все же остался в Европе и побьет рекорд месси и Роналду по голевым пасам в ЛЧ.
)))))))))) и все??))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий