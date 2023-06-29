Мартино о Месси и Бускетсе: «Услышав о Майами, люди думают об отдыхе. Но эти игроки едут не отдыхать, а работать и побеждать – это в их крови»
Херардо Мартино заверил, что Лионель Месси и Серджи Бускетс едут в США не на отдых.
«Я вчера говорил с Лео и вчера пообщался с Серджи.
Иногда люди, услышав о Майами, начинают думать про отдых. Но эти два игрока едут не отдыхать.
Они едут работать, бороться и побеждать. Это в их крови», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Новый тренер Месси – Тата Мартино. С Лео он провалился в «Барсе» и проиграл два финала Кубка Америки
2009 |
2010 |
2011 | (Барселона, Испании)
2012 |
2015 |
2019 |
2021 | (ПСЖ, Франции)
2023 | (Интер Миами, Америка)
Величайший 🐐👏👏