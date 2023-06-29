Юран о «Пари НН»: «Целая группа игроков была в бордовых тонах при средних нагрузках – я был немного шокирован. Два месяца жил на базе, положение выправили»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Сергей Юран рассказал о проблемах с физической подготовкой игроков «Пари НН».

– И все-таки: два поражения в первых двух матчах. Ужасное, как вы заметили, физическое состояние игроков. Неужели тогда не подумали, что зря ввязались в это дело?

– Если анализировать конкретно матчи с «Краснодаром» и «Динамо», то, считаю, в игре с бело-голубыми мы наиграли на большее. Вели в счете, но индивидуальные ошибки сказались на результате. Что касается физического состояния, то, не скрою, поначалу был немного шокирован.

– Чем, например?

– Когда в недельном цикле игрокам давались средние нагрузки, то я на планшете видел, что целая группа футболистов находилась в бордовых тонах. А это значит, что тренировку надо останавливать... Спросил у доктора: были ли эти ребята травмированы? Получил отрицательный ответ. И вот тогда начал осознавать весь масштаб проблемы.

Два месяца жил на базе. Вместе с тренером по физподготовке нам удалось выправить положение. Стало очевидно, что на зимних сборах команда просто-напросто серьезно недоработала в этом направлении. В «Пари НН» все-таки нет исполнителей, которыми располагают, допустим, «Зенит», «Спартак», ЦСКА.

А значит, чтобы добиваться приемлемого результата, нужно в каждой игре выкладываться даже не на сто, а на двести процентов. Так что в ручном режиме улучшили функциональное состояние. Уже в игре с «Крыльями» команда выглядела свежее, – сказал главный тренер «Пари НН».

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9 комментариев

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инок
Юран молодец - никогда не ноет, не оправдывает проигрыши ошибками судей, пытается найти причины поражений в собственной игре своей команды.
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Dmitry Orlov
Это большущий камень в огород Горлова, которого как на спортсе, так и в руководстве Нижегородской области посчитали перспективным тренером.
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Burel
Ответ Dmitry Orlov
Это большущий камень в огород Горлова, которого как на спортсе, так и в руководстве Нижегородской области посчитали перспективным тренером.
Да, помню: " Горлов и Сторожук - наши Артеты"
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Dmitry Orlov
Ответ инок
Юран молодец - никогда не ноет, не оправдывает проигрыши ошибками судей, пытается найти причины поражений в собственной игре своей команды.
Ну как раз в этом интервью про ответный матч с Родиной он говорит, что всё началось с назначенного в их ворота пенальти, которого не было.
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Кино Музыка
Все по делу.
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Евгений Громов 22
В бордовой зоне , это как в ПЭС ?))
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