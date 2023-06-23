Юран останется в «Пари НН». Губернатор региона решил продлить контракт с тренером (Иван Карпов)

Сергей Юран останется в «Пари НН».

Губернатор Нижегородской области решил продлить контракт с главным тренером клуба.

В минувшем сезоне Мир нижегородцы заняли 14-е место в таблице и обыграли «Родину» по сумме двух стыковых матчей.

«Губернатор Никитин принял решение продлить контракт на сезон-2023/24. Причина – тренер сохранил клуб в элите российского футбола.

Стратегия Нижнего не изменится и ставку будут делать все также на развитие молодых игроков.

Но и опытные футболисты в команде тоже должны быть. Однако, к примеру, Рыбуся, Бикеля и Митрюшкина – в Нижнем не будет», – сообщил инсайдер Иван Карпов.