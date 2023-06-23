Юран останется в «Пари НН». Губернатор региона решил продлить контракт с тренером (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Мачей Рыбус Антон Митрюшкин Пари НН Жаниу Бикел Глеб Никитин Футбол

Сергей Юран останется в «Пари НН».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил продлить контракт с главным тренером клуба.

В минувшем сезоне Мир РПЛ нижегородцы заняли 14-е место в таблице и обыграли «Родину» по сумме двух стыковых матчей.

«Губернатор Никитин принял решение продлить контракт Юрана на сезон-2023/24. Причина – тренер сохранил клуб в элите российского футбола.

Стратегия Нижнего не изменится и ставку будут делать все также на развитие молодых игроков.

Но и опытные футболисты в команде тоже должны быть. Однако, к примеру, Рыбуся, Бикеля и Митрюшкина – в Нижнем не будет», – сообщил инсайдер Иван Карпов. 

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Лишь бы не боролись за выживание. Удачи НН!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
В сентябре будет в Химках
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЕгориЙ
Команду в РПЛ оставил, поэтому все логично.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Лишь бы не боролись за выживание. Удачи НН!
Именно этим и будут заниматься, с первого тура.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий