Гойло о «Пари НН» при Юране: «Больше стали работать над физикой. Эмоциональный фон поменялся в лучшую сторону»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Никита Гойло Футбол

Никита Гойло рассказал, как изменился «Пари НН» с приходом Сергея Юрана на пост главного тренера.

Вратарь нижегородцев выразил мнение после первого стыкового матча с «Родиной» (3:0) за право выступать в следующем сезоне в Мир РПЛ.

— С учетом крупной выездной победы можно сказать, что противостояние в переходных матчах закончилось и ваша команда спаслась от вылета?

— Почему вы так говорите? Еще будет вторая игра. Нельзя ни в коем случае сбавлять обороты. Нельзя расслабляться. Главное — выйти в полном настрое на вторую игру. Доказать во второй раз, что мы достойны оставаться в Премьер-лиге.

— За счет чего команда уверенно взяла первый переходный матч и вообще прибавила в последних играх?

— Думаю, мы уже поняли, что от нас требует нынешний тренерский штаб. Наладили связи. Улучшили игру в обороне. Начали появляться моменты. Плюс реализация.

— Что нового привнес в игру новый штаб по сравнению с двумя предыдущими?

— Больше стали работать над физикой. И эмоциональный фон поменялся в лучшую сторону.

— А до этого какой был фон?

— Я об этом не буду говорить, – сказал Гойло.

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1 комментарий

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Кино Музыка
Смотрел только первый тайм, там откровенно спасал вратарь. Рад за Юрана, но надо серьезно прибавить. В следующем сезоне так играть нельзя.
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