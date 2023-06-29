Юран о вылете «Химок» из РПЛ: «Радости не испытал, незлопамятный. Просто мне жаль болельщиков»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не рад вылету «Химок» из Мир РПЛ.

— Разгромив «Сочи» [4:0], вы тем самым отправили « » в Первую лигу. Испытали удовлетворение от того, что поквитались с клубом, который отправил вас в отставку в начале сезона?

— Я уже как-то говорил, что незлопамятный. Мы решали свою задачу, не думали о «Химках», которые к тому же сильно изменились с момента моего ухода. Почти все игроки, с которыми работал, уже покинули подмосковную команду.

Нет, никакого реваншистского настроения у меня не было. Чисто рабочий момент. Я уже забыл про ту историю. Обижаться — удел слабых. Двигаюсь вперед.

Просто мне жаль болельщиков «Химок», которые ко мне хорошо относились. Радости от вылета этой команды точно не испытал, – сказал .