Юран о вылете «Химок» из РПЛ: «Радости не испытал, незлопамятный. Просто мне жаль болельщиков»

Теги Химки премьер-лига Россия Первая лига Сергей Юран Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран не рад вылету «Химок» из Мир РПЛ.

— Разгромив «Сочи» [4:0], вы тем самым отправили «Химки» в Первую лигу. Испытали удовлетворение от того, что поквитались с клубом, который отправил вас в отставку в начале сезона?

— Я уже как-то говорил, что незлопамятный. Мы решали свою задачу, не думали о «Химках», которые к тому же сильно изменились с момента моего ухода. Почти все игроки, с которыми работал, уже покинули подмосковную команду.

Нет, никакого реваншистского настроения у меня не было. Чисто рабочий момент. Я уже забыл про ту историю. Обижаться — удел слабых. Двигаюсь вперед.

Просто мне жаль болельщиков «Химок», которые ко мне хорошо относились. Радости от вылета этой команды точно не испытал, – сказал Юран.

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6 комментариев

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Брэд Либил
благо, их и торпедовцев можно было поимённо запомнить.
+4
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adekvat11
откуда там болельщики? их меньше чем у команд 2 лиги
+2
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Сергей Галынский
Этих знаменитых 3х фанатов?
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Кино Музыка
Похоже на издевку.
+1
0
+1
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Burel
Ответ Брэд Либил
благо, их и торпедовцев можно было поимённо запомнить.
у зенита не больше было в трудные времена, зато потом вылезли "преданные" фанаты
0
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