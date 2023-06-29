Менди попрощался с «Челси»: «Хочу поблагодарить Абрамовича, Грановскую, Чеха и весь персонал. Желаю клубу успехов с новыми владельцами и многочисленных титулов в ближайшие годы»

Эдуар Менди попрощался с «Челси».

Сенегальский вратарь перешел в саудовский « ».

«Когда я готовлюсь начать новую главу в своей карьере, мне трудно прощаться. Это были невероятные три года в футболке «Челси», в течение которых мы добились больших успехов, включая победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Я хочу искренне поблагодарить Романа [ ], [Грановскую], [Чеха], Кристофа (Лолличона, бывшего тренера вратарей « » – Sports.ru) и весь персонал, который дал мне возможность представлять этот престижный клуб. Я благодарен своим тренерам и всему персоналу за бесценные уроки и рост, которые я пережил.

Особая благодарность всем моим партнерам по команде за незабываемый путь, который мы прошли вместе. Я также хочу выразить свою глубокую благодарность всем болельщикам за их невероятную поддержку на протяжении всего моего пребывания в «Челси».

Но мне пора открыть новую страницу. Я искренне желаю клубу дальнейших успехов с новыми владельцами и многочисленных титулов в ближайшие годы. Эду», – написал голкипер.