Менди попрощался с «Челси»: «Хочу поблагодарить Абрамовича, Грановскую, Чеха и весь персонал. Желаю клубу успехов с новыми владельцами и многочисленных титулов в ближайшие годы»

Теги Челси Петр Чех премьер-лига Англия Роман Абрамович высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Марина Грановская Эдуар Менди Футбол

Эдуар Менди попрощался с «Челси».

Сенегальский вратарь перешел в саудовский «Аль-Ахли». 

«Когда я готовлюсь начать новую главу в своей карьере, мне трудно прощаться. Это были невероятные три года в футболке «Челси», в течение которых мы добились больших успехов, включая победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Я хочу искренне поблагодарить Романа [Абрамовича], Марину [Грановскую], Петра [Чеха], Кристофа (Лолличона, бывшего тренера вратарей «Челси» – Sports.ru) и весь персонал, который дал мне возможность представлять этот престижный клуб. Я благодарен своим тренерам и всему персоналу за бесценные уроки и рост, которые я пережил.

Особая благодарность всем моим партнерам по команде за незабываемый путь, который мы прошли вместе. Я также хочу выразить свою глубокую благодарность всем болельщикам за их невероятную поддержку на протяжении всего моего пребывания в «Челси».

Но мне пора открыть новую страницу. Я искренне желаю клубу дальнейших успехов с новыми владельцами и многочисленных титулов в ближайшие годы. Эду», – написал голкипер. 

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob_Stone
Персонально Поблагодарил , Чеха , Ромку , Марину и Кристофа 👍👍👍
Всё-таки чувствуется , что при смене Владельцев Менди потерял Уверенность и поддержку со стороны тех , кто его приглашал .
+70
-1
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Туник
Пока кажется,что с новыми владельцами "Челси" превращается в "Лестер" и потому тоже может вылететь вслед за ним.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
futbol Liverpool
Ответ Bob_Stone
Персонально Поблагодарил , Чеха , Ромку , Марину и Кристофа 👍👍👍 Всё-таки чувствуется , что при смене Владельцев Менди потерял Уверенность и поддержку со стороны тех , кто его приглашал .
Их просто не осталось , из тех кто его приглашал
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ kaka10
Отличный надёжный кипер, на которого было много давления. С этим чернышом выиграли ЛЧ. У него просто нет медийного топ статуса, поэтому карлик Арисабалага стоит за 80 млн
Кепа стоит 80 лямов не из-за медийного статуса, когда его брали они был неизвестным кипером Бильбао, а потому, что Челси кинул Куртуас, вынудив платить отступные за вратаря. Хотя изначально Челси хотел заплатить их за Облака, но не срослось.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Св
Ответ Burel
это вряд ли. К счастью, мешок без истории возвращается на законное место в середняки
Ну да, для тебя ведь все, до 2000 года-, это динозавры и птеродактили.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nb8dwryv56
Хорошие слова! Удачи в новой главе карьеры!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гоша Петров
Ответ Геннадий Туник
Пока кажется,что с новыми владельцами "Челси" превращается в "Лестер" и потому тоже может вылететь вслед за ним.
Лестер не был никогда топом и завсегдатаем Премьер Лиги
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tolobas
И добавил, а Боули пусть идет на ...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
Звучит как проклятие ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
иг1171
Ответ Bob_Stone
Персонально Поблагодарил , Чеха , Ромку , Марину и Кристофа 👍👍👍 Всё-таки чувствуется , что при смене Владельцев Менди потерял Уверенность и поддержку со стороны тех , кто его приглашал .
Это началось до смены
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ann Tretiakova
Ответ Акира_1
Кепа стоит 80 лямов не из-за медийного статуса, когда его брали они был неизвестным кипером Бильбао, а потому, что Челси кинул Куртуас, вынудив платить отступные за вратаря. Хотя изначально Челси хотел заплатить их за Облака, но не срослось.
Что за глупости ) перед тем как уйти в Челси ...Мадрид хотел купить Кепу...но посчитали его отступные большими, за 2 раза дешевле забрали носатого из Челси ....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий