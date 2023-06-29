«МЮ», «Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Интер», «Милан» поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Теги Интер Милан Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал Тоттенхэм соцсети религия Футбол

Клубы поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам.

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) – один из главных исламских праздников. В 2023 году он отмечается с вечера 27-го числа до захода солнца 30 июня, главные празднования приходятся на 28 июня.

Поздравления опубликовали «Арсенал», «Челси», «МЮ», «Манчестер Сити», «Милан», «Интер» и другие топ-клубы.

«Счастливого Курбан-Байрама всем «Канонирам», кто празднует», – говорится в сообщении «Арсенала» в твиттере.

«Счастливого Курбан-байрама нашим болельщикам по всему миру!» – написал официальный аккаунт «Челси».

«Всем нашим болельщикам-мусульманам со всего мира желаем счастья и радости» – говорится в поздравлении «Манчестер Юнайтед».

«Ид мубарак всем отмечающим во всем мире!» – написал в официальном аккаунте «Манчестер Сити».

«Всем «красным» по всему миру, кто отмечает – Ид мубарак!» – поздравил болельщиков «Ливерпуль».

«Всем в мире, кто отмечает, желаем благословенного праздника», – говорится в официальном твиттере «Тоттенхэма».

«От имени всех в «Милане» желаем счастливого праздника», – говорится в поздравлении «Милана».

«Ид мубарак вам и всем вашим близким!» – сообщил твиттер-аккаунт «Интера».

15 комментариев

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Super Bock
Дерби Каунти в этот день предпочитают лишний раз не высовываться.
+14
0
+14
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noti22
Барселона тоже недавно своих кулесов поздравила, но по другому поводу
+11
-4
+7
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Н.Ф.
Ответ red hikkikomori
Так у Ливера же месяц прайда весь июнь, а они тут на все стулья присесть пытаются)
Одно другому не мешает.
Одних поздравили, к другим — на парад.
+3
0
+3
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red hikkikomori
Так у Ливера же месяц прайда весь июнь, а они тут на все стулья присесть пытаются)
+2
-1
+1
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Денис Давыдов
что угодно лишь бы баранов в людном месте не резали.
+1
0
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Madcomposer
Ответ Velirpa
24-го был Спас, почему топ-клубы не поздравили россиян?
Забыли, обновляя ленту новостей)
+1
0
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AERN
Ответ Velirpa
24-го был Спас, почему топ-клубы не поздравили россиян?
какой ужас
+2
-1
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Мансур Мадаев
Ответ Super Bock
Дерби Каунти в этот день предпочитают лишний раз не высовываться.
😂😂
+1
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0:4 на спотифай камп ноу
Ребята у кого не отображаются комментарии (личные) в профили в мобильном приложении. Не могу прочитать свои комментарии, когда нажимаю на кнопку "комментарии" ничего не отображается
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Олег Ким
Ответ noti22
Барселона тоже недавно своих кулесов поздравила, но по другому поводу
Вообще странно видеть, как все клубы пытаются усидеть на всех стульях. Сначала они перекрашивают эмблемы в цвета лгбт в соцсетях, а потом поздравляют мусульман)
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Red_Marlboro_
Ответ WelcomeBackPURE
После дудя и верхнего ларса, тут половину, а особенно Болельщиков зенита, надо с прайдом поздравлять
Самое главное что наш мю в деле

https://ibb.co/rHVrWZ1

https://ibb.co/nB5BFK1

https://ibb.co/km6GXF4
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Мансур Мадаев
Ответ red hikkikomori
Так у Ливера же месяц прайда весь июнь, а они тут на все стулья присесть пытаются)
не только Ливерпуль, но и всё английскик клубы и не только
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