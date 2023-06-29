«МЮ», «Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Интер», «Милан» поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам

Клубы поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам.

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) – один из главных исламских праздников. В 2023 году он отмечается с вечера 27-го числа до захода солнца 30 июня, главные празднования приходятся на 28 июня.

Поздравления опубликовали « », «Челси», «МЮ», «Манчестер Сити», « », « » и другие топ-клубы.

«Счастливого Курбан-Байрама всем «Канонирам», кто празднует», – говорится в сообщении « » в твиттере.

«Счастливого Курбан-байрама нашим болельщикам по всему миру!» – написал официальный аккаунт « ».

«Всем нашим болельщикам-мусульманам со всего мира желаем счастья и радости» – говорится в поздравлении «Манчестер Юнайтед».

«Ид мубарак всем отмечающим во всем мире!» – написал в официальном аккаунте « ».

«Всем «красным» по всему миру, кто отмечает – Ид мубарак!» – поздравил болельщиков « ».

«Всем в мире, кто отмечает, желаем благословенного праздника», – говорится в официальном твиттере « ».

«От имени всех в « » желаем счастливого праздника», – говорится в поздравлении «Милана».

«Ид мубарак вам и всем вашим близким!» – сообщил твиттер-аккаунт «Интера».