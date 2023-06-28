«Бенфика» хочет 80 млн евро за Рамуша и считает, что «МЮ» и «ПСЖ» приблизятся к этой сумме. От 50+10 млн она отказалась

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Гонсалу Рамуш Футбол

«Манчестер Юнайтед» придется заплатить около 80 млн евро, чтобы купить Гонсалу Рамуша.

Как минимум на такую сумму претендует «Бенфика», сообщает Correio da Manha.

Президент Руй Кошта уже отклонил предложение в размере 50 млн евро и еще 10 млн в качестве бонусов, поступившее от клуба, название которого не раскрывается.

Руководитель уверен, что такие команды, как «МЮ» и «ПСЖ», будут готовы заплатить сумму, близкую к требуемой.

В чемпионате Португалии в сезоне-2022/23 Рамуш провел 30 матчей и забил 19 голов. Подробно со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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QWertY
Даже 50 за него дикая переплата
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+12
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a2wai
Ответ Миллиардер Рахим
Какого уголька?
Активированного, в игроках они просто не заинтересованы.
+7
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Миллиардер Рахим
Ответ London.is.blue
Таких форвардов в МЮ не было со времен легенды Сити и любимчика Фергюсона ВЕЛИКОГО Тевеза. На всяких Трэшфордов и Трэшсиалей без слез не взглянешь. Но я не уверен, что Рамуш пойдет на такое понижение в клуб, где лучший игрок Бруну за карьеру взял 2 трофея.
Жаль, что в Челси не было и нет такого топа как Рэши со времен Дрогба
+4
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avcgloronalduMU
этот игрок как марсьяль - угрюмо-нулевый
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Naseer Amir
можно смотреть на три вещи в футболе, Как Челси покупает игроков, как Б8:Б2 и как Бенфика продаёт игроков, Энцо, Эдерсон, Семеду, Диаш, Гедеш, Невеш, Ди Мария, Феликс, Линделёф, Витсел,Облак и другие огромная трата денег и часто в Плей оф ЛЧ и ЛЕ, Не забываем про Порту и Спортинг
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WelcomeBackPURE
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QWertY
Ответ Акира_1
Ой да ладно, если бы МЮ интересовали переплаты не было бы Погба, Антони и Маги)
Погба был топом, Антони знал Хаг, Магваер играл топово в АПЛ. Даже сейчас за Маунта МЮ переплачивает. Все переплаты имели вескую причину. Но хз из за чего нужно переплачивать за этого середняка
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Дядя ТУРА
Ответ WelcomeBackPURE
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зачем им Идову?
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