«Бенфика» хочет 80 млн евро за Рамуша и считает, что «МЮ» и «ПСЖ» приблизятся к этой сумме. От 50+10 млн она отказалась
«Манчестер Юнайтед» придется заплатить около 80 млн евро, чтобы купить Гонсалу Рамуша.
Как минимум на такую сумму претендует «Бенфика», сообщает Correio da Manha.
Президент Руй Кошта уже отклонил предложение в размере 50 млн евро и еще 10 млн в качестве бонусов, поступившее от клуба, название которого не раскрывается.
Руководитель уверен, что такие команды, как «МЮ» и «ПСЖ», будут готовы заплатить сумму, близкую к требуемой.
В чемпионате Португалии в сезоне-2022/23 Рамуш провел 30 матчей и забил 19 голов. Подробно со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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