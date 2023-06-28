«Бенфика» хочет 80 млн евро за Рамуша и считает, что «МЮ» и «ПСЖ» приблизятся к этой сумме. От 50+10 млн она отказалась

«Манчестер Юнайтед» придется заплатить около 80 млн евро, чтобы купить Гонсалу Рамуша.

Как минимум на такую сумму претендует « », сообщает Correio da Manha.

Президент уже отклонил предложение в размере 50 млн евро и еще 10 млн в качестве бонусов, поступившее от клуба, название которого не раскрывается.

Руководитель уверен, что такие команды, как « » и « », будут готовы заплатить сумму, близкую к требуемой.

В чемпионате Португалии в сезоне-2022/23 провел 30 матчей и забил 19 голов. Подробно со статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.