Кай Хавертц: «У «Арсенала» очень богатая история, и я надеюсь, что мы сможем многого добиться. Цель – выигрывать трофеи»
Кай Хавертц высказался о переходе в «Арсенал».
«Для меня очень волнительно присоединиться к этому замечательному клубу и стать частью семьи «Арсенала». У этого клуба очень богатая история, и я надеюсь, что мы сможем многого добиться.
У состава «Арсенала» сильный менталитет, и это можно почувствовать. Это была одна из причин, почему против «Арсенала» в последнее время было так тяжело играть.
Цель состоит в том, чтобы выигрывать трофеи, и я собираюсь отдать все, чтобы сделать это для болельщиков и всех в клубе. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми игроками и персоналом, когда мы вернемся на предсезонную подготовку», – сказал полузащитник.
Вообще, есть ощущение, что Кая берут не в ротацию с Эдегором, а в пару к нему. Эдакий ремейк пары Де Брюйне-Бернарду. Именно поэтому и хотят сильного опорника, который сможет отрабатывать за этими двоими. И если так, то Райса подпишут за любые деньги.
Короче полноценная гиператакующая 4-3-3 по всем лекалам Пепа