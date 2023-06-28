Кай Хавертц: «У «Арсенала» очень богатая история, и я надеюсь, что мы сможем многого добиться. Цель – выигрывать трофеи»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц высказался о переходе в «Арсенал».

«Для меня очень волнительно присоединиться к этому замечательному клубу и стать частью семьи «Арсенала». У этого клуба очень богатая история, и я надеюсь, что мы сможем многого добиться.

У состава «Арсенала» сильный менталитет, и это можно почувствовать. Это была одна из причин, почему против «Арсенала» в последнее время было так тяжело играть.

Цель состоит в том, чтобы выигрывать трофеи, и я собираюсь отдать все, чтобы сделать это для болельщиков и всех в клубе. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми игроками и персоналом, когда мы вернемся на предсезонную подготовку», – сказал полузащитник.

Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси»

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17 комментариев

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Степан Сорокин
здесь главное не трофеи, главное - доминировать!!!
+14
-2
+12
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Grime Font
Ответ Quintin07
для фанатов Ливерпуля залететь в еврокубки это уже успех))
Окей
+2
0
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Anthony Wrynn
надеюсь у него все именно здесь получится, игрок добротный
+1
-1
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pack25
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DolJun
хистори ченнел сеттингс, как сказали бы болельщики) хорошая сделка для всех сторон. думаю в арсенале хаверцу найдут позицию, а не будут затыкать в дыру в центре нападения. никогда не нравилась флегматичность кая, но на поле номер он никогда не отбывал, всегда старался, пусть и не впопад. удачи, но не в матчах против челси
+2
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wjvxpb5q6f
Ну во всяком случае, Артета не дoлбоkвак и не будет использовать утонченного Хаверца на месте вингера и центрального столба, так что для Кая однозначный прорыв в карьере, и шанс вернуться к уровню игры времен Леверкузена, а возможно даже и выйти на новый.

Вообще, есть ощущение, что Кая берут не в ротацию с Эдегором, а в пару к нему. Эдакий ремейк пары Де Брюйне-Бернарду. Именно поэтому и хотят сильного опорника, который сможет отрабатывать за этими двоими. И если так, то Райса подпишут за любые деньги.

Короче полноценная гиператакующая 4-3-3 по всем лекалам Пепа
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Человек1991
Арсенал с такими "усилениями" за 80 лимонов не попадёт в топ 4 . )
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