Кай Хавертц: «У «Арсенала» очень богатая история, и я надеюсь, что мы сможем многого добиться. Цель – выигрывать трофеи»

Кай Хавертц высказался о переходе в «Арсенал».

«Для меня очень волнительно присоединиться к этому замечательному клубу и стать частью семьи «Арсенала». У этого клуба очень богатая история, и я надеюсь, что мы сможем многого добиться.

У состава «Арсенала» сильный менталитет, и это можно почувствовать. Это была одна из причин, почему против «Арсенала» в последнее время было так тяжело играть.

Цель состоит в том, чтобы выигрывать трофеи, и я собираюсь отдать все, чтобы сделать это для болельщиков и всех в клубе. Теперь я с нетерпением жду встречи со всеми игроками и персоналом, когда мы вернемся на предсезонную подготовку», – сказал полузащитник.

Хавертц перешел в «Арсенал» из «Челси»