Агент Хлусевича о Европе: «Интересуются итальянские клубы, конкретнее сказать не могу»
Агент Даниила Хлусевича подтвердил интерес клубов из Европы.
Ранее сообщалось, что полузащитником «Спартака» интересуются «Дженоа», «Лацио» и «Верона», а также португальский «Спортинг». Хлусевич может уйти в аренду с правом выкупа за 8 миллионов евро.
«Да, к Даниилу Хлусевичу есть интерес со стороны итальянских клубов, но конкретнее сказать не могу», – сказал Олег Мавренков.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ Хлусевич провел за «Спартак» 26 матчей и отдал 3 результативных паса. Его подробная статистика доступна здесь.
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