Агент Хлусевича о Европе: «Интересуются итальянские клубы, конкретнее сказать не могу»

Теги Спартак Лацио высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Дженоа Верона агенты Даниил Хлусевич Футбол

Агент Даниила Хлусевича подтвердил интерес клубов из Европы.

Ранее сообщалось, что полузащитником «Спартака» интересуются «Дженоа», «Лацио» и «Верона», а также португальский «Спортинг». Хлусевич может уйти в аренду с правом выкупа за 8 миллионов евро.

«Да, к Даниилу Хлусевичу есть интерес со стороны итальянских клубов, но конкретнее сказать не могу», – сказал Олег Мавренков.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Хлусевич провел за «Спартак» 26 матчей и отдал 3 результативных паса. Его подробная статистика доступна здесь.

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10 комментариев

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Алексей Никитин
Ответ АлексейВ
Зачем Лацио, Дженоа Хлусевич, когда в серии В этих "хлусевичей" можно три десятка насобирать...🤔
Почему же тебя экспертом или скаутом в Италию не зовут, а максимум можешь строчить комменты тут?
+6
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munchen_fest
Ответ Честный контроль
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Ну если Чаловым интересуются итальянцы по слухам, то насчет Хлусевича - не неудивительно в таком случае.
+6
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Spaten
Мавр сделал своё дело
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Никита Самарин
Да, да, да. Вчера Милан, сегодня Лацио. 😏
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Честный контроль
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Фан Рубина
Нет смысла менять сильнейшую лигу мира - РПЛ на евроднища.
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Самый адовый Крикун
https://youtube.com/watch?v=caAgsSlFuEo&feature=share7
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