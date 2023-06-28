Агент Хлусевича о Европе: «Интересуются итальянские клубы, конкретнее сказать не могу»

Агент Даниила Хлусевича подтвердил интерес клубов из Европы.

Ранее сообщалось, что полузащитником « » интересуются « », « » и « », а также португальский « ». Хлусевич может уйти в аренду с правом выкупа за 8 миллионов евро.

«Да, к Даниилу Хлусевичу есть интерес со стороны итальянских клубов, но конкретнее сказать не могу», – сказал Олег Мавренков.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ Хлусевич провел за «Спартак» 26 матчей и отдал 3 результативных паса. Его подробная статистика доступна здесь.