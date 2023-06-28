Павлюченко о Дзюбе в новом сезоне: «Будет забивать, куда он денется. У него сил еще полно, все зависит от подготовки»

Роман Павлюченко уверен, что Артем Дзюба продолжит забивать голы в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Мир 34-летний нападающий сыграл за « » в 11 матчах и забил 8 мячей.

«Конечно, хватит сил, чтобы еще забивать голы. У него сил еще полно, все будет зависит от того, как он подготовится к чемпионату.

То, что он умеет забивать, мы все прекрасно знаем. Конечно, будет забивать, куда он денется.

«Локомотив» обязан оказаться выше, потому что это тот клуб, который ставит задачу стать чемпионом. « » – то же самое. Все зависит от того, какие трансферы произойдут и как подготовятся команды, поэтому будет интересно, посмотрим», – сказал бывший игрок сборной России.