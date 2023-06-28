Павлюченко о Дзюбе в новом сезоне: «Будет забивать, куда он денется. У него сил еще полно, все зависит от подготовки»
Роман Павлюченко уверен, что Артем Дзюба продолжит забивать голы в следующем сезоне.
В прошлом сезоне Мир РПЛ 34-летний нападающий сыграл за «Локомотив» в 11 матчах и забил 8 мячей.
«Конечно, Дзюбе хватит сил, чтобы еще забивать голы. У него сил еще полно, все будет зависит от того, как он подготовится к чемпионату.
То, что он умеет забивать, мы все прекрасно знаем. Конечно, будет забивать, куда он денется.
«Локомотив» обязан оказаться выше, потому что это тот клуб, который ставит задачу стать чемпионом. «Спартак» – то же самое. Все зависит от того, какие трансферы произойдут и как подготовятся команды, поэтому будет интересно, посмотрим», – сказал бывший игрок сборной России.
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