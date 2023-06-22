Андрей Канчельскис считает лицом российского футбола Игоря Акинфеева, а не Артема Дзюбу.

«Лицо российского футбола – безусловно, , а не Дзюба. Ну, какой ?

Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно – это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые.

У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, он лицом нашего футбола не станет никогда, скорее всего», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».