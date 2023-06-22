«Лицо российского футбола – Акинфеев, а не Дзюба. Игорь – порядочный, не позорился в интернете». Канчельскис о вратаре и форварде

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает лицом российского футбола Игоря Акинфеева, а не Артема Дзюбу.

«Лицо российского футбола – безусловно, Акинфеев, а не Дзюба. Ну, какой Артем?

Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно – это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые.

У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, он лицом нашего футбола не станет никогда, скорее всего», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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30 комментариев

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Криштиану Роналду
Акинфеев это настоящая легенда, Дзюба на его фоне просто шут гороховый.
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LaffyTaffy
Какой дурачок сказал что Дзюба лицо российского футбола? 🤦‍♂️
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Гаврила Ардалионович
Как раз, таки, Акинфеев - лицо русского футбола, а Дзюба - ### русского футбола.
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OldRedWhite
Тут сразу вспоминается старинный фильм-расследование на НТВ про приключения Сборной России в Московском отеле !
Про Игоря там сказали работники :
А к нему всегда одна и та же приезжала , мы даже стали думать , что жена )))
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Великий Алонсо
У Дзюбы пиструн больше зато 🍆😋🤤
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Сергей Елизаров
Дзюба - это анфан теребил нашего футбола
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vceppesh
дзюба лучший русский бомбардир в истории лч, игорян конечно тоже рекордсмен лч, но есть нюанс
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Metalloid
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Я дико извиняюсь но если вратарь лицо футбола, значит наш футбол где на сеоеднячковом уровне как минимум. Основную массу топ футболистов состовляют нары и полузащитники
Касильяс, Буффон, Чех, Кан, а потом Нойер, не говоря уж про Шмейхеля, передают тебе большой привет.
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Саша Соболев
Лицо российского футбола-Сафонов!!
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Jovana Jovičić
Ответ llolishe
Тадич-когда у тебя есть топовая стата по ассистам,но ты не играл за гранд
Так играют за гранды. Причем даже друг детства Йович в Реал переходил и т.д. Но на всех крупных турнирах сливы, хотя составы отличные, даже по европейским меркам.
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несахар
Ответ Velirpa
причем вратарь косячный, на 2-х главных турниров Акинфеев прокатил сборную, в ЛЧ европейцы запомнят его серию, как мем, оно, конечно, "легенда", но уж лучше дзюбы, какая страна, такие и герои.
акинфеев средненький вратарь по мировым меркам
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Metalloid
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Ок кто первым приходит на ум при упоминании сборной Испании? Рамос, бускетс, Рауль, Давид Вилья, Торрес. Дальше Италии, дель пьеро, Тотти , канаваро Мальдини, и т.д Германия Герд Мюллер, Клозе Подольски. Кросс, Мюллер. Вратари это не самые заметные футболисты. Лицо сборной России это Аршавин самый техничный и прирождённый технарь
Даже в истории есть люди намного важнее перечисленных тобой. В той же Германии первым приходят Бекенбауэр и Фёллер, а вот в Италии Дино Дзофф, кстати. И в новости речь про текущее состояние, что Акинфеев лицо текущего футбола. я привёл вратарей, которые были символами футбола в стране в их время.
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саша константинов
Ответ Великий Алонсо
У Дзюбы пиструн больше зато 🍆😋🤤
Вот вообще не факт
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