«Лицо российского футбола – Акинфеев, а не Дзюба. Игорь – порядочный, не позорился в интернете». Канчельскис о вратаре и форварде
Андрей Канчельскис считает лицом российского футбола Игоря Акинфеева, а не Артема Дзюбу.
«Лицо российского футбола – безусловно, Акинфеев, а не Дзюба. Ну, какой Артем?
Во-первых, Игорь каждый сезон играет стабильно – это признак мастерства. Во-вторых, он порядочный, нигде не позорился в интернете, как некоторые.
У Дзюбы сколько скандальных моментов? Да, он забил очень много, лучший форвард в России, но его поведение вне футбола оставляет желать лучшего, он лицом нашего футбола не станет никогда, скорее всего», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
Про Игоря там сказали работники :
А к нему всегда одна и та же приезжала , мы даже стали думать , что жена )))