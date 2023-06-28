«МЮ» может закрыть трансфер Онана из «Интера» в ближайшие 48 часов

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Андре Онана.

Как сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, ожидается, что сделка по переходу вратаря « » в «МЮ» будет закрыта в ближайшие 48 часов.

Ранее спортивный директор «нерадзурри» встретился с директором «Юнайтед» Дэвидом Харрисоном по вопросу возможного трансфера Онана.

Ранее появилась информация, что « » решил изменить условия продления контракта с Давидом Де Хеа, предложив ему еще больше урезать зарплату. Действующее соглашение испанского голкипера с клубом истекает 30 июня.

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