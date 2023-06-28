«МЮ» может закрыть трансфер Онана из «Интера» в ближайшие 48 часов

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Пьеро Аузилио Андре Онана Футбол

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Андре Онана.

Как сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, ожидается, что сделка по переходу вратаря «Интера» в «МЮ» будет закрыта в ближайшие 48 часов.

Ранее спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио встретился с директором «Юнайтед» Дэвидом Харрисоном по вопросу возможного трансфера Онана.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» решил изменить условия продления контракта с Давидом Де Хеа, предложив ему еще больше урезать зарплату. Действующее соглашение испанского голкипера с клубом истекает 30 июня.

Переговоры «МЮ» с Онана идут успешно. «Интеру» предложены 50 млн евро и бонусы

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27 комментариев

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Soul_m
Ответ red hikkikomori
Главное чтобы Де Хеа слили
Главное, чтобы у де Хеа появилась конкуренция и он вернул уверенность в себе. Сливать вратаря, который тащил несколько сезонов МЮ, да и в этом отыгравший не так плохо, как пытаются представить, верх диванного мракобесия.
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Quintin07
Ответ Sardar Zhoroev
Запомнился игрой в финале, хорошее приобретение
хорошая игра ногами, сможет добавить в компоненте выхода из обороны в атаку.
+4
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NottinghamForest79
бабки на лукаку
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red hikkikomori
Главное чтобы Де Хеа слили
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red hikkikomori
Ответ Soul_m
Главное, чтобы у де Хеа появилась конкуренция и он вернул уверенность в себе. Сливать вратаря, который тащил несколько сезонов МЮ, да и в этом отыгравший не так плохо, как пытаются представить, верх диванного мракобесия.
Ну да, держать вратаря сдавшего по всем параметрам на зп больше всех вратарей в мире только за былые заслуги - верх адекватности.
+2
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Джордан Кикерович
Ответ ML26
Почему are?
исправил, лол, спасиб
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stomatologbeatles
Жаль что в Интер его продаёт
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songbilong
Ответ Джордан Кикерович
Комментарий удален пользователем
DDG*
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ML26
Ответ Джордан Кикерович
Комментарий удален пользователем
Почему are?
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red hikkikomori
Ответ Soul_m
Ему урезали зарплату, причем существенно, и ещё урежут. Он в общем-то понимает всё прекрасно. А то, что он спокойно на это пошел, во многом говорит о его желании вернуться на прежний уровень, причем именно в МЮ, что тоже плюс для команды в контексте атмосферы.
Ему не урезали, он получал меньше в этом сезоне, так как не играли в ЛЧ, по ходу сезона предложили контракт с понижением, но он его не подписывал, а теперь предложили ещё ниже чем ранее, но он все ещё не подписал.
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red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
а если он согласится на 120-150 в месяц и на банку? )
Тогда другой разговор, но он что-то не спешил подписывать договор, который был предложен ещё по ходу сезона, значит не особо ему это интересно, а ему сейчас предлагают ещё меньше по новому договору . Думаю он подпишет только если не получит жирного предложения от саудов, так как другие клубы не проявляют к нему интереса.
Но лично я бы вообще не продлевал его, пора уже попрощаться с последним символом постСАФовских неудач и идти дальше
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Soul_m
Ответ red hikkikomori
Ну да, держать вратаря сдавшего по всем параметрам на зп больше всех вратарей в мире только за былые заслуги - верх адекватности.
Ему урезали зарплату, причем существенно, и ещё урежут. Он в общем-то понимает всё прекрасно. А то, что он спокойно на это пошел, во многом говорит о его желании вернуться на прежний уровень, причем именно в МЮ, что тоже плюс для команды в контексте атмосферы.
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Dm Kznts
Ответ red hikkikomori
Ну да, держать вратаря сдавшего по всем параметрам на зп больше всех вратарей в мире только за былые заслуги - верх адекватности.
а если он согласится на 120-150 в месяц и на банку? )
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Арсений Чернобаев
Дэвид Салливан=хоббит=Леви
райс=моя прелесть=кейн
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Джордан Кикерович
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Sardar Zhoroev
Запомнился игрой в финале, хорошее приобретение
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angliiskiilion
О на на вотс май нейм, О на на вотс май нейм
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Владислав Долгих
О, 48 часов пошли. Глядишь через год купим его
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Люблю Марго Робби
Легендарные 48 часов🤦
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инок
Если это не утка, то хороший трансфер для МЮ. Онана надежный вратарь
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Сахарный ватник
Ну всё, альпака на выход.
+5
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