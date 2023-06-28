«МЮ» может закрыть трансфер Онана из «Интера» в ближайшие 48 часов
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Андре Онана.
Как сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, ожидается, что сделка по переходу вратаря «Интера» в «МЮ» будет закрыта в ближайшие 48 часов.
Ранее спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио встретился с директором «Юнайтед» Дэвидом Харрисоном по вопросу возможного трансфера Онана.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» решил изменить условия продления контракта с Давидом Де Хеа, предложив ему еще больше урезать зарплату. Действующее соглашение испанского голкипера с клубом истекает 30 июня.
Переговоры «МЮ» с Онана идут успешно. «Интеру» предложены 50 млн евро и бонусы
Но лично я бы вообще не продлевал его, пора уже попрощаться с последним символом постСАФовских неудач и идти дальше
райс=моя прелесть=кейн