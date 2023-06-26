«Интер» хочет профинансировать покупку Лукаку за счет продажи Онана в «МЮ» за 50 млн евро. «Челси» требует 40 млн

Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Андре Онана деньги Футбол

«Интер» планирует вложить деньги от продажи Андре Онана в покупку Ромелу Лукаку у «Челси».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, руководство «Челси» уже сообщило «Интеру», что не хочет отдавать Лукаку еще в одну аренду и готово лишь к переговорам о полноценном трансфере.

Сейчас «Интер» планирует профинансировать сделку за счет средств от продажи вратаря Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». На этой неделе «нерадзурри» ждут от английского клуба предложение на 50 млн евро без учета бонусов.

Отмечается, что отношения «Интера» и «Челси» в последнее время стали прохладнее. Итальянский клуб сделает предложение о трансфере Лукаку, только при снижении цены с 40 млн евро. Вероятно, «Интер» устроит аренда с обязательством выкупа за 30 млн евро.

Лукаку ради перехода в «Интер» придется идти на уступки – ему придется снизить зарплату. В минувшем сезоне он получал 8,5 млн евро чистыми.

В минувшем сезоне бельгиец забил 14 голов в 37 матчах. Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.

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18 комментариев

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Фарид Харисов
Онана за 50 млн, бгг :)

А, погодите, это же кент Тен Хага из Аякса. Тогда нормальная цена.
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Стас Соболев
Какой то подарок для Челси, если это так))
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RealJon
блин почему Челси такие везучие в трансферах продажах. Вот Реалу придется отпустить игроков бесплатно если они проводят неудачный сезон или греют скамейку
+3
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Блуждающий странник
Ответ Фарид Харисов
Онана за 50 млн, бгг :) А, погодите, это же кент Тен Хага из Аякса. Тогда нормальная цена.
А что в этом смешного? Кошту из Порту хотят за 100 продать, а Онана это лучший голкипер прошедшей ЛЧ хоть и прокатили его с рядом наград, больше всего матчей на ноль. Как его в основу поставили у Интера сразу дела в гору пошли, а то Ханданович уже не тянул. Онана вообще топ, универсален. И в пасс может и на ленточке вытащить и на выходах неплох
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Любезный Коссутий
Ответ Константин Федяев
ну если они за 100 могут Антони купить, то почему за Маунта с опытом в АПЛ они не могут дать 60
Антони - более года контракт, игрок основы, был востребован в Аяксе, куплен 1 сентября, за неделю до закрытия ТО.

Маунт - год по контракту, лавочник, травмат, провальный сезон, не нужен Челси, все ТО впереди
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RealJon
Ответ DolJun
отлично. пусть мю еще за маута добавит денег - вообще будет ок.
по хорошему Челси сейчас ведет себя не адекватному. за какойто +5 лямов не отвускают. Кроме МЮ за него сейчас никто настолько не платит
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avalanch
Спасибо маню !
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Илья Ворошилов
За переписанного бельгийца слишком много
+1
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Captain JT26
Ответ RealJon
по хорошему Челси сейчас ведет себя не адекватному. за какойто +5 лямов не отвускают. Кроме МЮ за него сейчас никто настолько не платит
Так Челси хочет сохранит его, платите, а там уже у них год будет уговорит Маунта остаться
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Спартак Уокер
Лукаку в конце сезона был хорош не считая финала лиги чемпионов
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sashafan2
А кто тогда у Интера на воротах стоять? Лукаку? С другой стороны, он уже продемонстрировал навыки сейвов😃
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Любезный Коссутий
Ответ ORP BVK
Так то его игра ногами и то как он стоит в рамке впечатляют. С ним МЮ станет больше забивать, но и больше пропускать, так как Де Хеа меньше всех в АПЛ пропустил.
это пока пара Мартинес-Варан играли. именно при них у Дехеи больше всего сухарей.
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Константин Федяев
Ответ RealJon
по хорошему Челси сейчас ведет себя не адекватному. за какойто +5 лямов не отвускают. Кроме МЮ за него сейчас никто настолько не платит
ну если они за 100 могут Антони купить, то почему за Маунта с опытом в АПЛ они не могут дать 60
+3
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