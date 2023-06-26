«Интер» хочет профинансировать покупку Лукаку за счет продажи Онана в «МЮ» за 50 млн евро. «Челси» требует 40 млн
«Интер» планирует вложить деньги от продажи Андре Онана в покупку Ромелу Лукаку у «Челси».
Как пишет La Gazzetta dello Sport, руководство «Челси» уже сообщило «Интеру», что не хочет отдавать Лукаку еще в одну аренду и готово лишь к переговорам о полноценном трансфере.
Сейчас «Интер» планирует профинансировать сделку за счет средств от продажи вратаря Андре Онана в «Манчестер Юнайтед». На этой неделе «нерадзурри» ждут от английского клуба предложение на 50 млн евро без учета бонусов.
Отмечается, что отношения «Интера» и «Челси» в последнее время стали прохладнее. Итальянский клуб сделает предложение о трансфере Лукаку, только при снижении цены с 40 млн евро. Вероятно, «Интер» устроит аренда с обязательством выкупа за 30 млн евро.
Лукаку ради перехода в «Интер» придется идти на уступки – ему придется снизить зарплату. В минувшем сезоне он получал 8,5 млн евро чистыми.
В минувшем сезоне бельгиец забил 14 голов в 37 матчах. Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.
А, погодите, это же кент Тен Хага из Аякса. Тогда нормальная цена.
Маунт - год по контракту, лавочник, травмат, провальный сезон, не нужен Челси, все ТО впереди