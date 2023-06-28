«Аль-Ахли» предложил «Барсе» 20 млн евро за Кессиэ, хавбеку – 10 млн в год (Жерар Ромеро)

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Франк Кессиэ деньги Футбол

«Барселона» получила официальное предложение по Франку Кессиэ от «Аль-Ахли».

По сведениям инсайдера Жерара Ромеро, саудовцы готовы заплатить за хавбека 20 млн евро, а ему самому дать зарплату 10 млн евро в год.

Сообщалось, что полузащитника такой вариант не устроил – он рассчитывает на большую сумму.

За 28 игр в Ла Лиге ивуариец забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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Кирилл Чевелев
бедные арабы какие то
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Tutto Putto
Че то 20 мл мало, можно срубить по больше конечно
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blaugrano
Ответ Tutto Putto
Че то 20 мл мало, можно срубить по больше конечно
Для Барсы и это отличный вариант, ведь его брали свободным агентом. Ещё и зарплатную ведомость разгрузят.
+9
-2
+7
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Альберт Акчурин
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
они не бедные)))они самые богатые люди мира🤣
Зато у тебя богатое чувство юмора)
+3
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+3
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Theodor Herzl
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
надо сразу продать его и купить Гюлера (Фенербахче)
Барселона как раз в официальном тик токе спрашивает у диванных васянов, кого и на какую позицию им купить нужно.
+2
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Большой Сэми
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
они не бедные)))они самые богатые люди мира🤣
У вас проблемы с пониманием сарказма
+2
0
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dadahandadahan3@gmail.com
надо сразу продать его и купить Гюлера (Фенербахче)
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Lionel Andres Messi 10
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
надо сразу продать его и купить Гюлера (Фенербахче)
После ухода Бускетса стоит острая необходимость в поиске опорника, а Гюлер – атакующий полузащитник, к тому же в Барселоне уже есть похожий на него по своим игровым характеристикам игрок – Пабло Торре, но Хави ему шансов, можно сказать, не давал.
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Cearvm
Как слить карьеру за один год: Франк Кессиэ.
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СД18
Ответ Cearvm
Как слить карьеру за один год: Франк Кессиэ.
Да, не хило он слил карьеру - попал в один из лучших клубов мира, получает ЗП 5 млн, забил в Эльклассико. Да в принципе, если не продадут может и адаптироватся .
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SaH4r.
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
нет Гюлер,он может играть в любом месте+бьёт штрафные удары
сменщиком Тер Стегена будет?
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dadahandadahan3@gmail.com
Ответ SaH4r.
Брозович: 🗿🗿🗿
нет Гюлер,он может играть в любом месте+бьёт штрафные удары
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svaz
Ответ blaugrano
Для Барсы и это отличный вариант, ведь его брали свободным агентом. Ещё и зарплатную ведомость разгрузят.
и что из того, что брали свободным? какой вариант за 20кк сейчас найдешь?
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Али Магомедов
Арабы на минималках. Всего 20 мультов за трансфер...
Хотя, учитывая, что они любят скупать свободных агентов - ничего удивительного.
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Vatikan
Менее чем на 50 не соглашайся!
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NartApsua
Продано!
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Demyan Grachev
тааак, вербюды начали выдыхаться
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Lionel Andres Messi 10
Ему бы в Египет: он там обязательно удостоится благорасположения у кошек и заживёт как фараон.
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Милан137
Что то мало предложили зп ...
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TJ tigra
что так мало, он стоит больше, а в са так тем более
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predMBAPPE
Тоже хорошо, какая никакая прибыль + зп до налогов 12
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