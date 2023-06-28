«Аль-Ахли» предложил «Барсе» 20 млн евро за Кессиэ, хавбеку – 10 млн в год (Жерар Ромеро)

«Барселона» получила официальное предложение по Франку Кессиэ от «Аль-Ахли».

По сведениям инсайдера Жерара Ромеро, саудовцы готовы заплатить за хавбека 20 млн евро, а ему самому дать зарплату 10 млн евро в год.

Сообщалось, что полузащитника такой вариант не устроил – он рассчитывает на большую сумму.

За 28 игр в ивуариец забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.