«Аль-Ахли» предложил «Барсе» 20 млн евро за Кессиэ, хавбеку – 10 млн в год (Жерар Ромеро)
«Барселона» получила официальное предложение по Франку Кессиэ от «Аль-Ахли».
По сведениям инсайдера Жерара Ромеро, саудовцы готовы заплатить за хавбека 20 млн евро, а ему самому дать зарплату 10 млн евро в год.
Сообщалось, что полузащитника такой вариант не устроил – он рассчитывает на большую сумму.
За 28 игр в Ла Лиге ивуариец забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Хотя, учитывая, что они любят скупать свободных агентов - ничего удивительного.