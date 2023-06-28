Мелехин о гегемонии «Зенита»: «Почему футбол должен деградировать? Все хотят сместить их с первого места, это мотивация»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Виктор Мелехин Футбол

Виктор Мелехин не считает, что российский футбол деградирует из-за гегемонии «Зенита».

– «Зенит» в этом году взял пятое чемпионство подряд. Из-за гегемонии питерцев российский футбол деградирует?

– Я думаю, что нет. Почему футбол должен деградировать? Есть команды, которые из года в год становятся чемпионами, и для всех мотивация это изменить. Кто станет чемпионом после «Зенита», принесет большой праздник своим болельщикам. Сейчас все хотят сместить с первого места «Зенит».

– Насколько сложно было играть против «Зенита»?

– В Питере было тяжело играть с ними. Карпин перед игрой нам сказал, что бояться нечего, надо играть в свой футбол. Он успокоил команду, и волнения перед матчем не чувствовали, хотя было тяжело. Там много квалифицированных футболистов, которые знают, как работать с мячом и обыгрывать соперника. Против них было приятно и интересно играть.

На домашней игре при поддержке своих болельщиков было намного легче. Чувствовалось, что в нас верят и переживают, поэтому было гораздо проще играть против «Зенита», – сказал защитник «Ростова». 

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6 комментариев

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Дмитрий9779
Ну правильный же подход,молодец
+12
-1
+11
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Назар Игорь
Только с таким настроем и надо выходить на игры. А то спартаковцы спят и видят что из Зенита ушли все легионеры, вот только тогда их и можно обыгрывать.
+8
0
+8
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Виктор
Ответ Ковид 07.10.52
А у вшивого все баня на уме...без Спартака никак...
И в чём он не прав?
+4
-1
+3
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Omega-2
Что деградирует, так это столичная журналистика. Хотя, казалось бы, куда ещё?
0
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