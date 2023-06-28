Мелехин о гегемонии «Зенита»: «Почему футбол должен деградировать? Все хотят сместить их с первого места, это мотивация»

Виктор Мелехин не считает, что российский футбол деградирует из-за гегемонии «Зенита».

– « » в этом году взял пятое чемпионство подряд. Из-за гегемонии питерцев российский футбол деградирует?

– Я думаю, что нет. Почему футбол должен деградировать? Есть команды, которые из года в год становятся чемпионами, и для всех мотивация это изменить. Кто станет чемпионом после «Зенита», принесет большой праздник своим болельщикам. Сейчас все хотят сместить с первого места «Зенит».

– Насколько сложно было играть против «Зенита»?

– В Питере было тяжело играть с ними. Карпин перед игрой нам сказал, что бояться нечего, надо играть в свой футбол. Он успокоил команду, и волнения перед матчем не чувствовали, хотя было тяжело. Там много квалифицированных футболистов, которые знают, как работать с мячом и обыгрывать соперника. Против них было приятно и интересно играть.

На домашней игре при поддержке своих болельщиков было намного легче. Чувствовалось, что в нас верят и переживают, поэтому было гораздо проще играть против «Зенита», – сказал защитник « ».